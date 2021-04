أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي ونيمار يجدد عقده مع باريس

كشف الصحفي فابريزيو رومانو، عن توصل إدارة باريس سان جيرمان، لاتفاق مع نيمار نجم الفريق، بشأن تجديد العقد بين الطرفين، منذ أسابيع.

ونشر الصحفي الموثوق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تغريدة أكد فيها أن باريس سان جيرمان، سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تجديد عقد نيمار بحملة إعلانية كبيرة.

وأشار إلى أن عقد النجم البرازيلي رفقة الفريق الفرنسي، سيتضمن مكافأة ضخمة في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا.

Neymar new contract #PSG 🇧🇷



- The agreement has been reached weeks ago and it’s considered “just a matter of time”.



- PSG expect Neymar to sign in the next days, ‘big announcement’ already planned.



- Huge bonus in case of UCL win.



- Mbappé: talks on but *nothing* agreed yet. https://t.co/LMnrpctSkx