أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي ونيمار يجدد عقده مع باريس

اقتراب باريس سان جيرمان من الإعلان عن تجديد عقد نيمار
كشف الصحفي فابريزيو رومانو، عن توصل إدارة باريس سان جيرمان، لاتفاق مع نيمار نجم الفريق، بشأن تجديد العقد بين الطرفين، منذ أسابيع.
ونشر الصحفي الموثوق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تغريدة أكد فيها أن باريس سان جيرمان، سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تجديد عقد نيمار بحملة إعلانية كبيرة.
وأشار إلى أن عقد النجم البرازيلي رفقة الفريق الفرنسي، سيتضمن مكافأة ضخمة في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا.
Neymar new contract #PSG 🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2021
- The agreement has been reached weeks ago and it’s considered “just a matter of time”.
- PSG expect Neymar to sign in the next days, ‘big announcement’ already planned.
- Huge bonus in case of UCL win.
- Mbappé: talks on but *nothing* agreed yet. https://t.co/LMnrpctSkx
ليفربول ينافس ريال مدريد على التعاقد إدواردو كامافينجا
أشارت تقارير إلى دخول ليفربول في سباق التعاقد مع إدواردو كامافينجا، لاعب استاد رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن إدارة الريدز تريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، ليحل محل جورجينو فينالدوم لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا يريد تجديد العقد.
ومن المتوقع ألا تكون صفقة كامافينجا سهلة على الريدز، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، وعلى رأسهم ريال مدريد.
صراع ثلاثي إنجليزي على ضم بيلوتي
كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع ثلاثي بين أندية الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى توتنهام، سيدخلون في سباق خلال الصيف المقبل للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 27 عامًا.
وينتهي عقد بيلوتي مع تورينو في صيف 2022، وتعمل إدارة فريقه على تجديد العقد ولكن اللاعب يرفض المفاوضات، ويرغب في الخروج عن صفوف فريقه في الصيف القادم.
تحديد الموعد المتوقع لحسم صفقة جارسيا إلى برشلونة
أشارت تقارير صحفية، إلى تحديد موعد الإعلان عن صفقة انضمام إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي إلى صفوف برشلونة.
وارتبط برشلونة بالتعاقد مع المدافع الإسباني جارسيا، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تعطلت الصفقة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مادي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة واثق من حسم صفقة جارسيا، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري.
تشيلسي يدرس الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس
أفادت تقارير صحفية، إلى أن نادي تشيلسي يدرس الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون بطلها ظهير أيسر الفريق.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن تشيلسي يدرس الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، لينضم أليكس ساندور إلى الفريق الإنجليزي، ويتعاقد يوفنتوس مع إيمرسون بالميري.
ريال مدريد يدخل في صفقة كوندي بقوة
دخل ريال مدريد، في مفاوضات مع إشبيلية للتعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب جول كوندي، ولكن سيتوقف الأمر على السعر الذي يحدده الفريق الأندلسي.
ووفقًا لتقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فإن كوندي على رأس قائمة تدعيمات دفاع الميرينجي خلال الفترة المقبلة، ولكن مستوى إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد الحالي قد يؤخر الصفقة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن السعر الذي سيطلبه إشبيلية للتخلي عن المدافع صاحب الـ 22 عامًا، هو من سيحدد إن كان ريال مدريد سيحسم الصفقة أم لا.
حارس آرسنال يفتح الباب لرحيله عن الفريق
فتح بيرند لينو، حارس مرمى آرسنال، الباب حول رحيله عن صفوف الفريق اللندني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض تجربة جديدة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة تايمز الإنجليزية، فإن الحارس الألماني مفتح على خوض تجربة جديدة خارج ملعب الإمارات، والرحيل عن آرسنال، كما أشارت إلى عدم وجود مفاوضات لتجديد العقد بين الطرفين.