أخبار الانتقالات | صفقة أجويرو الفاشلة وسيتي يضحي بسيلفا

بايرن لا يمانع رحيل زوله
"بيلد" أفادت بأن بايرن ميونخ سيستمع لأي عروض ستصل لمدافعه الدولي الألماني نيكلاس زوله خلال الصيف الجاري.
اللاعب تم ربطه ببطل أوروبا تشيلسي في الشهور الماضية، وسط حديث عن مفاوضات جارية مع بايرن بالفعل.
راسبادوري يجذب الأنظار
"لاجازيتا" ناقشت الاهتمام الكبير بنجم إيطاليا وساسوولو الصاعد جياكومو راسبادوري عقب استدعائه لمنتخب إيطاليا في اليورو.
اللاعب بحسب التقرير يحظى باهتمام إنتر، ميلان، لايبزيج، ومارسيليا، ولكن جيوفاني كارنيفالي، إداري ساسوولو، أكد استمراره الموسم المقبل.
بيانيتش يقرر المغادرة
"TV3" قالت إن متوسط ميدان برشلونة ميراليم بيانيتش قرر مغادرة الفريق هذا الصيف.
وربطت "سبورت" بين البوسني وفريقه السابق يوفنتوس، بالإضافة إلى إنتر كذلك.
جيرو يحسم وجهته
أكدت "لاجازيتا" أن أوليفييه جيرو قد حسم أمره وقرر الانتقال لصفوف ميلان الصيف الحالي.
اللاعب عقده ينتهي مع تشيلسي هذا الشهر ويحق له الانتقال مجاناً إلى أي فريق جديد، وسط مفاوضات مكثفة مع العملاق الإيطالي بحسب التقارير.
تشوبو موتينج مستمر في بايرن
"سبورت 1" قالت إن بايرن قد حسم مصير مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو موتينج وقرر تمديد عقده.
اللاعب القادم من بي إس جي الصيف الماضي سيمضي على عقد لموسم إضافي مع بطل ألمانيا.
يوفنتوس يعرض التمديد على كيليني
علم جول عبر مراسله في تورينو أن يوفنتوس عرض على قائده جيورجيو كيليني تمديد عقده.
الأمر بحسب التقارير يأتي بطلب شخصي من المدرب ماسيمليانو أليجري، وأن يوفنتوس عرض عاماً إضافياً على المدافع المخضرم.
أجويرو كان قريباً من الدوري الأمريكي
أكد إليوت فول، المدير التنفيذي لنادي سولت ليك الأمريكي مع "ESPN" أن فريقه حاول ضم سيرخيو أجويرو.
وقال فول إن ناديه كان مهتماً بالأرجنتيني ولكن الأخير فضل الانضمام إلى صفوف برشلونة.
مانشستر سيتي يضحي بسيلفا
أوضحت "تيليجراف" أن مانشستر سيتي مستعد للسماع للعروض التي ستأتي لنجمه برناردو سيلفا خلال الصيف الحالي.
التقرير أكد أن البرتغالي ضمن مجموعة من الأسماء التي يعتبرها النادي يمكن التضحية بها خلال الميركاتو الصيفي.