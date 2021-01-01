أخبار الانتقالات: صراع من أجل مدافع آرسنال وسباق على دي ماريا

قد يمدد سيرخيو أجويرو عقده مع مانشستر سيتي.

لا يزال فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في السوق من أجل بديل طويل الأجل للأرجنتيني، لكنهم منفتحون على منحه تمديدًا لمدة 12 شهرًا، بحسب صحيفة ديلي ستار.

لكن أجويرو سيتعين عليه تخفيض راتبه بشكل كبير إذا كان سيبقى في النادي.