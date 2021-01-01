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أخبار الانتقالات: صراع من أجل مدافع آرسنال وسباق على دي ماريا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 18 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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ANGEL DI MARIA PSG Paris Saint-Germain
Getty Images

صراع أوروبي من أجل مدافع آرسنال

2021-01-18T10:54:52Z

الطلب متزايد على مدافع آرسنال

يسعى كل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للحصول على توقيع مدافع أرسنال هيكتور بيليرين - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
أبدت الأندية الثلاثة اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في استاد الإمارات في عام 2023.
قد تندلع حرب مزايدة بين ثلاث قوى أوروبية في نهاية الموسم ، حيث يُعتقد أن كامب نو هو الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لبيليرين بسبب الفترة التي قضاها في أكاديمية لا ماسيا.bellerini
Hector Bellerin Arsenal 2020-21
Getty Images

سباق يوفنتوس وتوتنهام من أجل دي ماريا

2021-01-18T10:53:48Z

الأرجنتيني هو أحد أبرز عناصر تشكيلة بوتشيتينو

يوفنتوس وتوتنهام كلاهما مهتمان بالتعاقد مع أنخيل دي ماريا، بحسب دون بالون.
الأرجنتيني الذي يعرفه مدرب توتنهام جوزيه مورينيو جيدًا منذ أيامه في ريال مدريد، يعتبر مع ذلك جزءًا أساسيًا من تشكيلة باريس سان جيرمان حتى من قبل ماوريسيو بوتشيتينو، الذي بدأت ولايته في آخر أربع مباريات للنادي ونجح في التتويج بأول ألقابه معهم خلال هذه الفترة القصيرة.
Angers PSG Angel Di Maria Ligue 1
Getty

النجم المغربي يقترب من العودة لإيطاليا

2021-01-18T10:50:23Z

يقترب النجم المغربي مهدي بنعطية من العودة إلى الدوري الإيطالي

صفقة جديدة على أعتاب ميلان

2021-01-18T10:48:06Z

ميلان يقترب من صفقة ستشهد توقيع مدافع تشيلسي فيكايو توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بخيار شراء بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).
كان مدافع ستراسبورج محمد سيماكان هو الهدف الأساسي للروسونيري، لكن الفرنسي، الذي هو أيضًا هدف للايبزيج، يحتاج إلى عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.
كان ميلان يتابع توموري البالغ من العمر 23 عامًا منذ بعض الوقت، ولا يلزم تأكيد سوى القليل من تفاصيل الصفقة قبل أن يصبح الانتقال رسميًا.

أوتافيو يوقع عقد أولي مع ميلان

2021-01-18T10:46:33Z

إشبيلية يرفض عرض إنجليزي لضم نجمه

2021-01-18T10:41:22Z

قدم وست هام عرضًا بقيمة 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني / 36 مليون دولار) للاعب إشبيلية يوسف النصيري، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
من المفهوم أن الفريق الإسباني رفض العرض الافتتاحي، لكن المحادثات بين الناديين بشأن صفقة يناير المحتملة لا تزال مستمرة.
وسجل النصيري ثمانية أهداف في 17 مباراة بالدوري الإسباني مع إشبيلية هذا الموسم

مارسيليا يقترب من ضم ميليك

2021-01-18T10:39:53Z

ريال مدريد مستعد لبيع مدافعه

2021-01-17T12:43:56Z

ريال مدريد مستعد لبيع ألفارو أودريوزولا، وفق ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.

يطالب الفريق الإسباني بـ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لا مكان له في خطط زين الدين زيدان.

مدرب مارسيليا يؤكد الاهتمام الإنجليزي بسانسون

2021-01-17T12:42:06Z

أكد أندريه فيلاس بواس مدرب مارسيليا اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز بلاعب الوسط مورجان سانسون، الذي ارتبط مع أستون فيلا ووست هام.

أجويرو قد يستمر مع مانشستر سيتي

2021-01-17T12:38:30Z

قد يمدد سيرخيو أجويرو عقده مع مانشستر سيتي.

لا يزال فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في السوق من أجل بديل طويل الأجل للأرجنتيني، لكنهم منفتحون على منحه تمديدًا لمدة 12 شهرًا، بحسب صحيفة ديلي ستار.

لكن أجويرو سيتعين عليه تخفيض راتبه بشكل كبير إذا كان سيبقى في النادي.

Sergio Aguero Manchester City 2020-21
Getty Images

سبب أزمة راموس مع ريال مدريد!

2021-01-17T12:36:37Z

يريد ريال مدريد من سيرخيو راموس خفض راتبه من أجل البقاء في النادي، وفقًا لـ ABC.

يقال إن فلورنتينو بيريز يريد من قائده التوقيع على عقد يمديد لمدة عامًا واحدًا مع تخفيض 10 في المائة من راتبه الحالي.

بينما راموس يريد صفقة لمدة عامين بنفس الأجر مثل عقده الحالي، كما أنه حريص على البقاء في مدريد.

Sergio Ramos Real Madrid 2020-21
Getty

إنتر لم يدفع لريال مدريد ثمن أشرف حكيمي حتى الآن!

2021-01-17T12:32:25Z

إنتر لم يدفع بعد القسط الأول من رسوم نقل أشرف حكيمي البالغة 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 45 مليون دولار) إلى ريال مدريد ، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

كان من المقرر سداد الدفعة الأولى في ديسمبر لكن تردد أن الأندية وافقت على تأجيل القسط حتى مارس.