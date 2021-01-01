أخبار الانتقالات: صراع من أجل مدافع آرسنال وسباق على دي ماريا

رسميًا..أوزيل في فنربخشة
Mesut Özil İstanbul'da! 💛💙 pic.twitter.com/tSyivOA8Em— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
صراع أوروبي من أجل مدافع آرسنال
الطلب متزايد على مدافع آرسناليسعى كل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للحصول على توقيع مدافع أرسنال هيكتور بيليرين - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
أبدت الأندية الثلاثة اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في استاد الإمارات في عام 2023.
قد تندلع حرب مزايدة بين ثلاث قوى أوروبية في نهاية الموسم ، حيث يُعتقد أن كامب نو هو الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لبيليرين بسبب الفترة التي قضاها في أكاديمية لا ماسيا.bellerini
سباق يوفنتوس وتوتنهام من أجل دي ماريا
الأرجنتيني هو أحد أبرز عناصر تشكيلة بوتشيتينويوفنتوس وتوتنهام كلاهما مهتمان بالتعاقد مع أنخيل دي ماريا، بحسب دون بالون.
الأرجنتيني الذي يعرفه مدرب توتنهام جوزيه مورينيو جيدًا منذ أيامه في ريال مدريد، يعتبر مع ذلك جزءًا أساسيًا من تشكيلة باريس سان جيرمان حتى من قبل ماوريسيو بوتشيتينو، الذي بدأت ولايته في آخر أربع مباريات للنادي ونجح في التتويج بأول ألقابه معهم خلال هذه الفترة القصيرة.
النجم المغربي يقترب من العودة لإيطاليا
يقترب النجم المغربي مهدي بنعطية من العودة إلى الدوري الإيطالي
Mehdi Benatia is set to join Parma in Serie A from Al-Duhail on loan with obligation to buy. The deal will be completed next week - Parma will also sign Andrea Conti from AC Milan. 🇲🇦 @DiMarzio @SkySport @Kyle_J_Krause #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021
صفقة جديدة على أعتاب ميلان
كان مدافع ستراسبورج محمد سيماكان هو الهدف الأساسي للروسونيري، لكن الفرنسي، الذي هو أيضًا هدف للايبزيج، يحتاج إلى عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.
كان ميلان يتابع توموري البالغ من العمر 23 عامًا منذ بعض الوقت، ولا يلزم تأكيد سوى القليل من تفاصيل الصفقة قبل أن يصبح الانتقال رسميًا.
أوتافيو يوقع عقد أولي مع ميلان
Otávio tem em mãos um pré-contrato do Milan: 4 anos de vínculo e 1,5 milhão de euros de prêmio de assinatura. Proposta agrada bastante. FC Porto sabe da investida dos italianos e tenta ainda a permanência do brasileiro, algo cada vez mais improvável— Bruno Andrade (@brunoandrd) January 17, 2021
إشبيلية يرفض عرض إنجليزي لضم نجمه
من المفهوم أن الفريق الإسباني رفض العرض الافتتاحي، لكن المحادثات بين الناديين بشأن صفقة يناير المحتملة لا تزال مستمرة.
وسجل النصيري ثمانية أهداف في 17 مباراة بالدوري الإسباني مع إشبيلية هذا الموسم
مارسيليا يقترب من ضم ميليك
Arkadiusz Milik deal. Today OM will have a new direct contact with Napoli to complete the deal on loan with obligation to buy for €8m + add ons. Last details to be sorted in the coming hours about resale percentage asked by Napoli, then Milik will join OM. 🔵 #OM #Milik https://t.co/5JiYJoMlM1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021
ريال مدريد مستعد لبيع مدافعه
ريال مدريد مستعد لبيع ألفارو أودريوزولا، وفق ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.
يطالب الفريق الإسباني بـ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) للظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لا مكان له في خطط زين الدين زيدان.
مدرب مارسيليا يؤكد الاهتمام الإنجليزي بسانسون
أكد أندريه فيلاس بواس مدرب مارسيليا اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز بلاعب الوسط مورجان سانسون، الذي ارتبط مع أستون فيلا ووست هام.
أجويرو قد يستمر مع مانشستر سيتي
قد يمدد سيرخيو أجويرو عقده مع مانشستر سيتي.
لا يزال فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في السوق من أجل بديل طويل الأجل للأرجنتيني، لكنهم منفتحون على منحه تمديدًا لمدة 12 شهرًا، بحسب صحيفة ديلي ستار.
لكن أجويرو سيتعين عليه تخفيض راتبه بشكل كبير إذا كان سيبقى في النادي.
سبب أزمة راموس مع ريال مدريد!
يريد ريال مدريد من سيرخيو راموس خفض راتبه من أجل البقاء في النادي، وفقًا لـ ABC.
يقال إن فلورنتينو بيريز يريد من قائده التوقيع على عقد يمديد لمدة عامًا واحدًا مع تخفيض 10 في المائة من راتبه الحالي.
بينما راموس يريد صفقة لمدة عامين بنفس الأجر مثل عقده الحالي، كما أنه حريص على البقاء في مدريد.
إنتر لم يدفع لريال مدريد ثمن أشرف حكيمي حتى الآن!
إنتر لم يدفع بعد القسط الأول من رسوم نقل أشرف حكيمي البالغة 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 45 مليون دولار) إلى ريال مدريد ، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
كان من المقرر سداد الدفعة الأولى في ديسمبر لكن تردد أن الأندية وافقت على تأجيل القسط حتى مارس.