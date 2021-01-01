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أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على كوتينيو ومانشستر يطارد روميرو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 9 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Cristian Romero Manchester United GFX
Getty/Goal

ميلان يمدد عقد كالابريا

2021-07-09T08:29:08Z

أعلن ميلان التوصل لاتفاق مع مدافعه دافيدي كالابريا للاستمرار في صفوفه وتمديد عقده.

اللاعب وقع على عقد جديد سينتهي بحلول يونيو 2025، وبحسب التقارير سيتقاضى راتباً يبلغ 2.6 مليون يورو بالموسم.

صراع جديد بين الأهلي والنصر

2021-07-09T07:52:21Z

المزيد من هنا.

مانشستر يونايتد يحدد بديل فاران

2021-07-09T07:49:25Z

قرر مانشستر يونايتد التحرك نحو لاعب ليون يواخيم أندرسين في حال فشل بضم رافاييل فاران من ريال مدريد بحسب "فوت ميركاتو".

أندرسين لعب الموسم الماضي مع فولهام بإنجلترا وجذب الانتباه رغم هبوط الفريق للدرجة الأولى.

تيفيز يرحب بالولايات المتحدة

2021-07-09T07:47:45Z

ذكرت "ESPN" أن الوجهة المقبلة لكارلوس تيفيز على الأرجح ستكون الدوري الأمريكي.

اللاعب أعلن الرحيل عن بوكا جونيورز وبحسب التقرير تلقى حتى الآن ثلاثة عروض من أندية أمريكية.

بايرن ميونخ يتابع نجم الهلال

2021-07-09T07:46:44Z

المزيد هنا هنا.

تياجو موتا يتولى تدريب سبيزيا

2021-07-09T07:45:34Z

سيخوض تياجو موتا تجربة تدريبية جديدة في إيطاليا عقب الأولى مع جنوى بعد الإعلان عن توليه تدريب سبيزيا.

المدرب الإيطالي البرازيلي سيخلف فيشينزو إيطاليانو الذي رحل لتدريب فيورنتينا هذا الصيف.

سامبدوريا متمسك بدامسجارد

2021-07-09T07:44:33Z

أوضحت "لاجازيتا" أن سامبدوريا متمسك بنجم الدنمارك الذي تألق في اليورو ميكيل دامسجارد.

متوسط الميدان يحظى بمتابعة عديد الأندية حول أوروبا ويقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو.

أتالانتا يحدد سعر روميرو لمانشستر

2021-07-09T07:43:23Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن أتالانتا يطلب 60 مليون يورو لبيع مدافعه كريستيان روميرو لصفوف مانشستر يونايتد.

اللاعب يلعب مُعاراً مع يوفنتوس ولكن أتالانتا يحق له دفع 16 مليون يورو للشراء النهائي.

صراع ثلاثي على كوتينيو

2021-07-09T07:42:25Z

ذكرت "سبورت" أن ليستر سيتي مستمر في إبداء الاهتمام بخدمات فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة غير المرغوب فيه بالنادي الكتالوني.

ليستر ليس الوحيد بحسب التقرير، ولكن معه الثنائي ميلان وإنتر الذان يتابعان موقف اللاعب عن كثب.