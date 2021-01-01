أخبار الانتقالات | صراع برشلونة ومدريد ومورينيو يبدأ العمل

روما يحسم صفقة روي باتريشيو
كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن نجاح نادي روما في حسم صفقة ضم اللاعب روي باتريشيو من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.
الصفقة كلفت الفريق 11 مليون يورو، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل بعد إنهاء كافة الأوراق اللازمة.
هالاند يغيب عن تدريبات دورتموند، اللاعب في إنجلترا والنادي يرد!
كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب النرويجي الموهوب إرلينج هالاند قد تغيب عن بداية فترة الإعداد الخاصة بنادي بوروسيا دورتموند.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن غياب اللاعب عن اليوم الأول كان مفاجأة للغالبية.
ريال مدريد يخطف قائد فريق الشباب في برشلونة!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نجاح فريق ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب جاوما جاردي نجم شباب برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب قد اتفق مع ريال مدريد بالفعل على كافة تفاصيل انتقاله لهم.المزيد من التفاصيل
سانشو يجري الكشف الطبي في مانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد سيجري الكشف الطبي للاعبه الجديد جادون سانشو هذا الأسبوع.
يأتي هذا بعد انتهاء مشاركة المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بخسارة النهائي ضد إيطاليا.
صفقة أتلتيكو مدريد تفتح الباب أمام ساؤول
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن ضم أتلتيكو مدريد للنجم رودريجو دي بول من أودينيزي قد فتح باب الرحيل أمام ساؤول على مصرعيه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، في ظل اهتمام ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب، وبرشلونة أيضًا.