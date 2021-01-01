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أخبار الانتقالات | صراع برشلونة ومدريد ومورينيو يبدأ العمل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 13 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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José Mourinho
Getty

روما يحسم صفقة روي باتريشيو

2021-07-13T07:35:22Z

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن نجاح نادي روما في حسم صفقة ضم اللاعب روي باتريشيو من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

الصفقة كلفت الفريق 11 مليون يورو، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل بعد إنهاء كافة الأوراق اللازمة.

هالاند يغيب عن تدريبات دورتموند، اللاعب في إنجلترا والنادي يرد!

2021-07-13T07:32:30Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب النرويجي الموهوب إرلينج هالاند قد تغيب عن بداية فترة الإعداد الخاصة بنادي بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن غياب اللاعب عن اليوم الأول كان مفاجأة للغالبية.

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ريال مدريد يخطف قائد فريق الشباب في برشلونة!

2021-07-13T07:32:02Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نجاح فريق ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب جاوما جاردي نجم شباب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب قد اتفق مع ريال مدريد بالفعل على كافة تفاصيل انتقاله لهم.

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سانشو يجري الكشف الطبي في مانشستر يونايتد

2021-07-13T07:31:41Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد سيجري الكشف الطبي للاعبه الجديد جادون سانشو هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد انتهاء مشاركة المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بخسارة النهائي ضد إيطاليا.

صفقة أتلتيكو مدريد تفتح الباب أمام ساؤول

2021-07-13T07:31:29Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن ضم أتلتيكو مدريد للنجم رودريجو دي بول من أودينيزي قد فتح باب الرحيل أمام ساؤول على مصرعيه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، في ظل اهتمام ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب، وبرشلونة أيضًا.