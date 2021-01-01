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أخبار الانتقالات | صراع إنجليزي على ساؤول، ومحاولة تمديد عقد شاو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، السبت 31 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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بواتنيج مطلوب في مانشستر

2021-07-31T20:11:38Z

يقترب نادي مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع جيروم بواتينج في ظل رغبة بايرن ميونخ في التخلص منه

مانشستر يونايتد يعرض على شاو التجديد

2021-07-31T19:59:53Z

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد عرض على لوك شاو تجديد عقده مع الفريق بعد المستوى الكبير الذي ظهر به الموسم الماضي

كما أنّ شاو ظهر بشكل مميز مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020 وقادهم للنهائي الذي سجل فيه أمام إيطاليا

أستون فيلا يقترب من ضم بايلي

2021-07-31T19:57:50Z

اقترب أستون فيلا من حسم صفقة ليون بايلي من باير ليفركوزن مقابل 35 مليون يورو

إيكاردي يحرم باريس سان جيرمان من ضم رونالدو

2021-07-31T19:54:57Z

اللاعب رفض الانضمام إلى يوفنتوس

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّ ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان يرفض الرحيل إلى صفوف يوفنتوس والدخول في صفقة تبادلية مع كريستيانو رونالدو

وقد لا يتمكن باريس سان جيرمان من ضم رونالدو حل فشل في بيع إيكاردي

التفاصيل

Mauro Icardi Cristiano Ronaldo
Getty/Goal

صراع إنجليزي على ضم ساؤول

2021-07-31T19:53:02Z

اللاعب لن ينضم لبرشلونة

دخل ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد في صراع لأجل التعاقد مع ساؤول من أتلتيكو مدريد

وبحسب صحيفة "ميرور" فإنّ ممثلين اللاعب سافروا إلى المملكة المتحدة للاتفاق مع أحد الفريقين

Saul Niguez Atletico Madrid 2021-22
Getty Images

كوتينيو وجريزمان مستمران مع برشلونة

2021-07-31T07:46:18Z

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برشلونة يستعلم عن لوكاتيلي

2021-07-31T07:38:07Z

ذكرت "موندو" نقلاً عن مصادر إيطالية أن برشلونة استعلم من ساسوولو عن موقف نجمه مانويل لوكاتيلي.

واجتمع ساسوولو مع يوفنتوس بخصوص اللاعب، ولكن لم يتوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة المنتظرة بعد.

انهيار صفقة روميرو إلى توتنهام

2021-07-31T07:37:00Z

ذكرت "سكاي" أن انتقال كريستيان روميرو من أتالانتا إلى توتنهام قد توقف.

وبحسب التقرير، فشل الفريقان في التوصل لاتفاق حول قيمة اللاعب رغم رغبة الأخير في اللعب لسبيرز.

مهاجم أمريكا يجذب أنظار آرسنال

2021-07-31T07:35:15Z

ذكر جرانت وول، الصحفي الأمريكي، أن مواطنه لاعب المنتخب الأول ماتيو هوبي، مهاجم شالكه، يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية.

وأفاد وول بأن الثنائي آرسنال وإيفرتون يتابعان لاعب شالكه عقب تألقه في منافسات الكأس الذهبية.

صفقان من البرازيل لساسوولو

2021-07-31T07:33:30Z

علم جول أن ساسوولو نجح في ضم الثنائي روان وماتيوس هنريكي من صفوف جريميو.

وسينضم هنريكي مباشرة هذا الصيف، بينما سيتأجل انتقال روان حتى يناير القادم.

لا عروض إنجليزية لضم برايثوايت

2021-07-31T07:31:59Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لم يتلق أي عروض لضم مارتين براثوايت من صفوفه.

وتم ربط اللاعب بوست هام ولكن بحسب التقرير لم يتلق عروضاً بعد منه، وكذلك الوضع فيما يخص ميراليم بيانيتش ويوفنتوس.

جالاجر يترك تشيلسي نحو بالاس

2021-07-31T07:31:00Z

أعلن تشيلسي انضمام متوسط ميدانه الشاب كونور جالاجر لصفوف كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

وسيلعب اللاعب الصغير الموسم المقبل مُعاراً مع بالاس ضمن سلسلة متواصلة من الإعارات.

جاكا يجدد مع آرسنال

2021-07-31T07:29:06Z

أفادت عدة مصادر مثل "سكاي" و"The Athletic" أن آرسنال عرض على جرانيت جاكا تمديد عقده عقب فشل انتقاله لصفوف روما.

روما يرفض تلبية مطالب آرسنال رغم الاتفاق الشخصي مع اللاعب، مما دفع آرسنال لعرض عقد جديد حتى 2025 بحسب التقرير.

ليفربول يفشل في ضم نوهاوس

2021-07-31T07:27:47Z

ذكرت "سبورت1" أن ليفربول لن يكون قادراً على ضم فلوريان نوهاوس من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب سعره.

اللاعب سعره بحسب التقرير يقدر في حدود 40 مليون يورو، المبلغ الذي لن يدفعه النادي الإنجليزي، بالإضافة لكون اللاعب ليس متسرعاً للرحيل عن فريقه.