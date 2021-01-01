أخبار الانتقالات | صدمة ريال مدريد وفاينالدوم باريسي رسمياً

رسمياً | فاينالدوم ينضم إلى باريس
أعلن باريس سان جيرمان رسمياً انضمام لاعب ليفربول سابقاً وهولندا جورجينيو فاينالدوم لصفوفه.
بحسب فابريزيو رومانو، عقد اللاعب حتى 2024 وراتب سنوي 9.5 مليون يورو.
✍️🆕 #WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
🔴🔵 #WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
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إنتر قريب من كوستيتش
بحسب "سكاي" الألمانية، نجح إنتر في إتمام التعاقد مع لاعب آينتراخت فرانكفورت فيليب كوستيتش.
اللاعب سينضم مقابل مبلغ في حدود 20-25 مليون يورو، ولكن بانتظار بيع أشرف حكيمي لأحد المهتمين.
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آرسنال مهتم بوايت
أصبح آرسنال هو أحدث الأندية المهتمة بخدمات بن وايت، مدافع برايتون وإنجلترا، بحسب "صن".
اللاعب المدافع يحظى باهتمام توتنهام، ليفربول، ومانشستر يونايتد بحسب التقارير.
توتنهام قريب من تورام
شبكة "RMC" أكدت أن توتنهام في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.
ضم نجم بوروسيا مونشنجلادباخ يفتح باب الحديث حول كونه خليفة محتمل لهاري كين الذي قد يغادر هذا الصيف بعد تصريحاته التي لمحت للأمر.
بينيتيز يخون ليفربول ويفاوض إيفرتون
ذكرت "تيليجراف" أن إيفرتون يضع رافائيل بينيتيز، مدرب ليفربول السابق، ضمن الخيارات المتاحة لتدريب الفريق.
الإسباني رحل عن داليان الصيني وضمن قائمة تضم جراهام بوتر، كريستوف جالتييه، وروبرتو مارتينيز لقيادة التوفيز خلفاً لكارلو أنشيلوتي.
جوندوان ينتظر برشلونة
أوضحت "صن" أن إلكاي جوندوان يتمهل في تمديد عقده مع مانشستر سيتي بسبب وجود اهتمام من برشلونة.
الدولي الألماني يتبقى في عقده مع سيتي موسمين، ولكن النادي الإنجليزي يريد تأمين وسط ملعبه مبكراً.
آرسنال يتحرك نحو نيفيس
بحسب مصادر "جول" وعدة تقارير صحفية، آرسنال مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان وولفرهامبتون روبن نيفيس.
اللاعب تقدر قيمته بحسب التقارير في حدود 40 مليون يورو، وسيحل محل جرانيت جاكا القريب من روما مقابل 15 مليون يورو بحسب "كالتشيو ميركاتو".