أخبار الانتقالات | صدمة ريال مدريد وفاينالدوم باريسي رسمياً

شبكة "RMC" أكدت أن توتنهام في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

ضم نجم بوروسيا مونشنجلادباخ يفتح باب الحديث حول كونه خليفة محتمل لهاري كين الذي قد يغادر هذا الصيف بعد تصريحاته التي لمحت للأمر.