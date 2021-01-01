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أخبار الانتقالات | صدمة ريال مدريد وفاينالدوم باريسي رسمياً

أخبار الانتقالات اليوم 10 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Georginio Wijnaldum Liverpool 2020-21
Getty

رسمياً | فاينالدوم ينضم إلى باريس

2021-06-10T13:08:09Z

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً انضمام لاعب ليفربول سابقاً وهولندا جورجينيو فاينالدوم لصفوفه.

بحسب فابريزيو رومانو، عقد اللاعب حتى 2024 وراتب سنوي 9.5 مليون يورو.

شرط نيمار يحرم ريال مدريد من مبابي

2021-06-10T10:31:05Z

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إنتر قريب من كوستيتش

2021-06-10T10:01:06Z

بحسب "سكاي" الألمانية، نجح إنتر في إتمام التعاقد مع لاعب آينتراخت فرانكفورت فيليب كوستيتش.

اللاعب سينضم مقابل مبلغ في حدود 20-25 مليون يورو، ولكن بانتظار بيع أشرف حكيمي لأحد المهتمين.

برشلونة يطارد بيليجريني

2021-06-10T09:59:07Z

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آرسنال مهتم بوايت

2021-06-10T09:58:09Z

أصبح آرسنال هو أحدث الأندية المهتمة بخدمات بن وايت، مدافع برايتون وإنجلترا، بحسب "صن".

اللاعب المدافع يحظى باهتمام توتنهام، ليفربول، ومانشستر يونايتد بحسب التقارير.

توتنهام قريب من تورام

2021-06-10T09:56:51Z

شبكة "RMC" أكدت أن توتنهام في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

ضم نجم بوروسيا مونشنجلادباخ يفتح باب الحديث حول كونه خليفة محتمل لهاري كين الذي قد يغادر هذا الصيف بعد تصريحاته التي لمحت للأمر.

بينيتيز يخون ليفربول ويفاوض إيفرتون

2021-06-10T09:55:31Z

ذكرت "تيليجراف" أن إيفرتون يضع رافائيل بينيتيز، مدرب ليفربول السابق، ضمن الخيارات المتاحة لتدريب الفريق.

الإسباني رحل عن داليان الصيني وضمن قائمة تضم جراهام بوتر، كريستوف جالتييه، وروبرتو مارتينيز لقيادة التوفيز خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

جوندوان ينتظر برشلونة

2021-06-10T09:54:24Z

أوضحت "صن" أن إلكاي جوندوان يتمهل في تمديد عقده مع مانشستر سيتي بسبب وجود اهتمام من برشلونة.

الدولي الألماني يتبقى في عقده مع سيتي موسمين، ولكن النادي الإنجليزي يريد تأمين وسط ملعبه مبكراً.

آرسنال يتحرك نحو نيفيس

2021-06-10T09:53:02Z

بحسب مصادر "جول" وعدة تقارير صحفية، آرسنال مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان وولفرهامبتون روبن نيفيس.

اللاعب تقدر قيمته بحسب التقارير في حدود 40 مليون يورو، وسيحل محل جرانيت جاكا القريب من روما مقابل 15 مليون يورو بحسب "كالتشيو ميركاتو".

صدمة .. ريال مدريد يحاول إعادة حكيمي!

2021-06-10T09:52:26Z

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سايس يقترب من الدوري السعودي

2021-06-10T09:51:57Z

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