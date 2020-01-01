أخبار الانتقالات: سيميدو على أعتاب الدوري الإنجليزي وبرشلونة يقترب من ديست

برشلونة يقترب من ضم نجم أياكس سيرجينو ديست

يقترب ظهير أياكس الأيمن سيرجينو ديست من الانتقال إلى برشلونة باتفاق تم التوصل إليه بين الناديين، وفقًا لتقرير Esport3.

من المتوقع أن تكلف الصفقة 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 22 مليون دولار)

اللاعب صاحب الـ19 عامًا يلقى ترحابًا كبيرًا من جماهير النادي الكتالوني وينتظرون إتمام الصفقة رسميًا.