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أخبار الانتقالات: سيميدو على أعتاب الدوري الإنجليزي وبرشلونة يقترب من ديست

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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(C)Getty images

نجم أياكس يقترب من برشلونة

2020-09-23T11:17:26Z

برشلونة يقترب من ضم نجم أياكس سيرجينو ديست

يقترب ظهير أياكس الأيمن سيرجينو ديست من الانتقال إلى برشلونة باتفاق تم التوصل إليه بين الناديين، وفقًا لتقرير Esport3.

من المتوقع أن تكلف الصفقة 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 22 مليون دولار)

اللاعب صاحب الـ19 عامًا يلقى ترحابًا كبيرًا من جماهير النادي الكتالوني وينتظرون إتمام الصفقة رسميًا.

Sergino Dest Ajax
Pro Shots

هل يعود جوتزه إلى بايرن ميونخ؟

2020-09-23T11:15:30Z

تدعي سبورت بيلد أن ماريو جوتزه قد يجد نفسه مرة أخرى في بايرن ميونخ.

وذكر التقرير أن أبطال ألمانيا يبحثون عن إضافات رخيصة لتشكيلتهم والمهاجم حاليًا بدون نادٍ.

ويضيف أن المدرب هانتسي فليك كان على اتصال بالفائز بكأس العالم وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق على مدى عام واحد مع خيار عام إضافي.

Gotze Nike Adiddas
Getty

سيميدو على أعتاب وولفرهامبتون

2020-09-23T11:14:11Z

تم الاتفاق مع برشلونة على انتقال مدافعه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

توصل الذئاب إلى اتفاق للتعاقد مع نيلسون سيميدو من برشلونة مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

قد ترتفع رسوم الصفقة النهائية إلى 38 مليون جنيه إسترليني، مع تأكيد برشلونة على رحيل سيميدو الوشيك إلى وولفرهامبتون عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء.

Nelson Semedo Wolves

ساوثامبتون يقترب من لاعب إيفرتون

2020-09-23T11:07:22Z

يجري ساوثامبتون محادثات للتعاقد مع لاعب خط وسط إيفرتون توم ديفيز - وفقًا لـ talkSPORT.

يتطلع رالف هسينهوتل  المدير الفني لساوثامبتون للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على سبيل الإعارة ليحل محل بيير إميل، الذي انضم إلى توتنهام في وقت سابق هذا الصيف.

شارك ديفيز في أكثر من 100 مباراة مع إيفرتون منذ أن انتقل إلى الفريق في 2015.

سواريز يقترب أكثر من أتلتيكو مدريد

2020-09-23T11:06:16Z

يقترب لويس سواريز من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بعد أن توصل ممثلو المهاجم إلى اتفاق في المحادثات مع برشلونة يوم الثلاثاء.

وأكدت مصادر لموقع جول أنه تم التوصل إلى حل بعد مناقشات بين رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وفريق الأعمال الخاص بسواريز.

سيحصل سواريز على تسوية من النادي الكتالوني مع انتهاء السنة الأخيرة من عقده في الكامب نو.

مدرب هولندا الجديد بعد رحيل رونالد كومان إلى برشلونة

2020-09-23T11:04:04Z

وفقًا لصحيفة  التليجراف، من المقرر أن يتم تعيين فرانك دي بوير مدربًا لهولندا.

من المتوقع أن يوقع مدرب كريستال بالاس السابق صفقة حتى منتصف عام 2022 ويمكن تقديمه رسميًا كمدير فني بحلول نهاية هذا الأسبوع.

يبدو أنه حصل على الوظيفة بعد أن استبعد فرانك ريكارد وبيتر بوس نفسيهما من السباق.

سيميدو يودع جماهير برشلونة

2020-09-23T11:01:17Z

قال نيلسون سيميدو وداعًا لمشجعي برشلونة وهو ينتظر التأكيد النهائي لانتقاله القادم إلى وولفرهامبتون.

شكرًا جزيلاً لبرشلونة على إعطائي الفرصة لأعيش حلمي بارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو والتعلم والاستمتاع مع الأفضل في العالم "، صرح بذلك مدافع البرتغال في منشور نشره على صفحته على Instagram.

موراتا رسميًا في يوفنتوس

2020-09-23T10:52:03Z

عاد ألفارو موراتا إلى يوفنتوس في صفقة إعارة مدتها 12 شهرًا من أتلتيكو مدريد.

توجه المهاجم الإسباني الدولي إلى تورينو للمرة الثانية مع بطل الدوري الإيطالي.

 سيدفع يوفنتوس رسمًا أوليًا قدره 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني / 11 مليون دولار) للموسم و 10 ملايين يورو أخرى إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بموراتا لعام آخر، في حين أن هناك 45 مليون يورو (40 مليون جنيه إسترليني / 52 دولار) م) تضمن خيار جعل الانتقال نهائيًا بعد الموسم الأول.