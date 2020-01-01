أخبار الانتقالات: سيميدو على أعتاب الدوري الإنجليزي وبرشلونة يقترب من ديست

نجم أياكس يقترب من برشلونة
برشلونة يقترب من ضم نجم أياكس سيرجينو ديست
يقترب ظهير أياكس الأيمن سيرجينو ديست من الانتقال إلى برشلونة باتفاق تم التوصل إليه بين الناديين، وفقًا لتقرير Esport3.
من المتوقع أن تكلف الصفقة 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 22 مليون دولار)
اللاعب صاحب الـ19 عامًا يلقى ترحابًا كبيرًا من جماهير النادي الكتالوني وينتظرون إتمام الصفقة رسميًا.
هل يعود جوتزه إلى بايرن ميونخ؟
تدعي سبورت بيلد أن ماريو جوتزه قد يجد نفسه مرة أخرى في بايرن ميونخ.
وذكر التقرير أن أبطال ألمانيا يبحثون عن إضافات رخيصة لتشكيلتهم والمهاجم حاليًا بدون نادٍ.
ويضيف أن المدرب هانتسي فليك كان على اتصال بالفائز بكأس العالم وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق على مدى عام واحد مع خيار عام إضافي.
سيميدو على أعتاب وولفرهامبتون
تم الاتفاق مع برشلونة على انتقال مدافعه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
توصل الذئاب إلى اتفاق للتعاقد مع نيلسون سيميدو من برشلونة مقابل 28 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).
قد ترتفع رسوم الصفقة النهائية إلى 38 مليون جنيه إسترليني، مع تأكيد برشلونة على رحيل سيميدو الوشيك إلى وولفرهامبتون عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء.
ساوثامبتون يقترب من لاعب إيفرتون
يجري ساوثامبتون محادثات للتعاقد مع لاعب خط وسط إيفرتون توم ديفيز - وفقًا لـ talkSPORT.
يتطلع رالف هسينهوتل المدير الفني لساوثامبتون للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على سبيل الإعارة ليحل محل بيير إميل، الذي انضم إلى توتنهام في وقت سابق هذا الصيف.
شارك ديفيز في أكثر من 100 مباراة مع إيفرتون منذ أن انتقل إلى الفريق في 2015.
سواريز يقترب أكثر من أتلتيكو مدريد
يقترب لويس سواريز من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بعد أن توصل ممثلو المهاجم إلى اتفاق في المحادثات مع برشلونة يوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر لموقع جول أنه تم التوصل إلى حل بعد مناقشات بين رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وفريق الأعمال الخاص بسواريز.
سيحصل سواريز على تسوية من النادي الكتالوني مع انتهاء السنة الأخيرة من عقده في الكامب نو.
مدرب هولندا الجديد بعد رحيل رونالد كومان إلى برشلونة
وفقًا لصحيفة التليجراف، من المقرر أن يتم تعيين فرانك دي بوير مدربًا لهولندا.
من المتوقع أن يوقع مدرب كريستال بالاس السابق صفقة حتى منتصف عام 2022 ويمكن تقديمه رسميًا كمدير فني بحلول نهاية هذا الأسبوع.
يبدو أنه حصل على الوظيفة بعد أن استبعد فرانك ريكارد وبيتر بوس نفسيهما من السباق.
سيميدو يودع جماهير برشلونة
قال نيلسون سيميدو وداعًا لمشجعي برشلونة وهو ينتظر التأكيد النهائي لانتقاله القادم إلى وولفرهامبتون.
شكرًا جزيلاً لبرشلونة على إعطائي الفرصة لأعيش حلمي بارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو والتعلم والاستمتاع مع الأفضل في العالم "، صرح بذلك مدافع البرتغال في منشور نشره على صفحته على Instagram.
موراتا رسميًا في يوفنتوس
عاد ألفارو موراتا إلى يوفنتوس في صفقة إعارة مدتها 12 شهرًا من أتلتيكو مدريد.
توجه المهاجم الإسباني الدولي إلى تورينو للمرة الثانية مع بطل الدوري الإيطالي.
سيدفع يوفنتوس رسمًا أوليًا قدره 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني / 11 مليون دولار) للموسم و 10 ملايين يورو أخرى إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بموراتا لعام آخر، في حين أن هناك 45 مليون يورو (40 مليون جنيه إسترليني / 52 دولار) م) تضمن خيار جعل الانتقال نهائيًا بعد الموسم الأول.