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أخبار الانتقالات | سيتي يرفع عرضه لكين وأبراهام يرفض روما

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 13 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Harry Kane, Man City badge
Getty

شاكيري وباكايوكو قريبان من ليون

2021-08-13T07:41:31Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن ليون عرض ستة ملايين يورو لضم شيردان شاكيري من صفوف ليفربول، والمفاوضات بمراحل متقدمة.

وأضاف التقرير أن الفريق الفرنسي قد يضم أيضاً تيمويه باكايوكو من تشيلسي على سبيل الإعارة، في ظل تفضيل اللاعب العودة لفرنسا.

باتشواي يقترب من تركيا

2021-08-13T07:40:24Z

أفاد "فوت ميركاتو" أن البلجيكي ميتشي باتشواي أصبح خارج حسابات ناديه تشيلسي تماماً ويبحث عن فريق جديد.

وقال التقرير إن بشكتاش التركي هو الأقرب لضم اللاعب الذي خرج في عدة إعارات بالمواسم الماضية.

أتلتيكو يصعد اهتمامه بفلاهوفيتش

2021-08-13T07:34:44Z

ذكرت "سكاي" أن أتلتيكو مدريد رفع عرضه من أجل التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش من صفوف فيورنتينا هذا الصيف.

ووصل العرض لقرابة 60 مليون يورو والمهاجم الشاب ناهوين نانديز من أجل إقناع الفيولا ببيع المهاجم المطلوب في توتنهام وإنتر بحسب التقارير.

أبراهام ليس مقتنعاً بروما

2021-08-13T07:33:30Z

ذكرت "كورييري" أن تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، لم يقتنع بالانتقال لصفوف روما رغم الاجتماع مع تياجو بينتو، المدير الرياضي للذئاب العاصمية الإيطالية.

وقالت التقارير إن روما مستعد لعرض 40 مليون يورو للاعب الذي يحظى باهتمام من قبل آرسنال كذلك.

خاص | ريتشارليسون ليس للبيع

2021-08-13T07:32:41Z

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مانشستر سيتي يرفع عرضه لضم كين

2021-08-13T07:31:00Z

أوضحت "جارديان" وعدة مصادر أن مانشستر سيتي رفع عرضه لضم هاري كين لقرابة 150 مليون يورو.

ويتمسك توتنهام بقلب هجومه وقائده رغم ضغوطات مانشستر للحصول عليه قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية. المزيد من التفاصيل هنا.

عرض جديد من ريال مدريد لضم مبابي

2021-08-13T07:29:47Z

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برشلونة يرفض طلب كومان

2021-08-13T07:28:51Z

رفض برشلونة طلب مدربه رونالد كومان بضم المزيد من التدعيمات لصفوف الفريق هذا الصيف. اقرأ المزيد هنا