أخبار الانتقالات | سيتي يرفع عرضه لكين وأبراهام يرفض روما

ذكرت "سكاي" أن أتلتيكو مدريد رفع عرضه من أجل التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش من صفوف فيورنتينا هذا الصيف.

ووصل العرض لقرابة 60 مليون يورو والمهاجم الشاب ناهوين نانديز من أجل إقناع الفيولا ببيع المهاجم المطلوب في توتنهام وإنتر بحسب التقارير.