أخبار الانتقالات: سواريز قد يعود إلى ليفربول والنني مهدد بالرحيل عن آرسنال!

لويس سواريز قد يعود إلى ليفربول!
قد يعود المهاجم إلى ناديه السابق
من المقرر أن يقدم ليفربول عرضًا لأتلتيكو مدريد من أجل المهاجم لويس سواريز، وفقًا لفيشايس.
في وقت سابق من مسيرته ، سجل سواريز 69 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم فقط مع الريدز، وإذا رحل محمد صلاح عن آنفيلد، فسيتمسك فريق كلوب بضم سواريز.
حافظ اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على فعاليته في هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا حتى الآن في الدوري الإسباني.
نفي اهتمام بايرن ميونخ بنجم ريال مدريد
على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تربط بين لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ، إلا أنه لا يوجد اهتمام من البافاريين، كما كتبت صحيفة بيلد.
لا يرى جانب هانسي فليك ما يحتاجه في فاسكيز، الذي من المقرر أن ينتهي عقده قريبًا.
توتنهام يراقب مهاجم شتوتجارت
وفقًا لشبكة سكاي سبورتس، وضع توتنهام أنظاره على مهاجم شتوتجارت نيكولاس جونزاليس.
مع استعداد جاريث بيل للعودة إلى ريال مدريد في نهاية فترة الإعارة، فإن توتنهام في طريقه إلى تحديد أهداف بديلة.
النني وأربع نجوم أيضًا مهددين بالرحيل عن آرسنال!
جهود آرسنال لجمع الأموال وزيادة المساحة في فريقهم يمكن أن تؤدي إلى رحيل خمسة نجوم كبار حسب تقارير ذا ميرور.
قد يُسمح لدافيد لويز و بيليرين و محمد النني و لاكازيت و إيدي نيكيتاه بمغادرة استاد الإمارات مع انتهاء عقدهم تلقي عرض مناسب.
النجم الشاب رفض آرسنال وتشيلسي من أجل برشلونة
تخلى إيريك جارسيا عن الانتقال إلى آرسنال وتشيلسي من أجل مواكبة الانتقال الصيفي إلى برشلونة، كما تدعي ديلي ستار.
من المقرر أن يغادر النجم الشاب ذو التصنيف العالي مانشستر سيتي عند انتهاء عقده، مع تجاهل خيارات البقاء في إنجلترا لصالح العودة إلى جذوره في كاتالونيا.
توتنهام يصرف النظر عن حارس بيرنلي ويحدد البديل
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن توتنهام استبعد صفقة حارس مرمى بيرنلي نيك بوب.
يتم الآن تحديد بدائل أرخص، مثل اللاعب الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، الذي يلعب حاليًا في فولفسبورج.
وكيل أشرف حكيمي يوضح مدى احتمالية رحيله
بعد تزايد التقارير مؤخرًا عن رحيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن إنتر ميلان، جاء الرد من وكيل اللاعب يعبر فيه عن سعادة المدافع مع العملاق الإيطالي، وأنه لا يخطط للرحيل.
لم يخفي وكيل اللاعب عدم معرفة ما سيحدث مستقبلًا بسبب الأزمة المالية، لكنه أوضح أن حكيمي لا يريد ترك النادي في مثل هذه الظروف الصعبة، وأ،ه يسعى لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي، والتي يتصردها فريقه.
العملاق الإيطالي مهتم بنجم ريال مدريد
حسب سبورت، فإن إيسكو المهمش في ريال مدريد، قد ينتقل إلى إنتر ميلان إذا تمكن الفريق الإيطالي من التغلب على المشاكل المالية.
لقد مرت سنوات منذ أن كان النجم الإسباني يشارك كأساسي في تشكيلة مدريد، لكن أنطونيو كونتي متفائل على ما يبدو أنه يستطيع إعادة البريق للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
زين الدين زيدان تحت أنظار يوفنتوس!
المدرب مطلوب من قبل ناديه السابق
يوفنتوس يفكر في جلب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان - بحسب لا جازيتا ديلو سبورت.
يبدو أن أندريا بيرلو جاهز للإقالة في نهاية الموسم، ويدرس البيانكونيري إمكانية إعادة ماسيميليانو أليجري إلى النادي.
لاعب الوسط الأسطوري السابق زيدان مدرج أيضًا في قائمة يوفنتوس، حيث يُعتقد أن الفرنسي سيسعد بلم الشمل مع كريستيانو رونالدو في إيطاليا.