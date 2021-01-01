أخبار الانتقالات | سرقة باريس لبرشلونة وصدمة كونتي

أكدت عدة مصادر في إيطاليا وإنجلترا أن المفاوضات بين توتنهام والمدير الفني أنطونيو كونتي قد انهارت.

الإيطالي لم يعجبه خطط الفريق بخصوص سوق الانتقالات، كما أن الفارق في العرض والطلب بخصوص الراتب بلغ ثلاثة ملايين يورو.