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أخبار الانتقالات: قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة ويوفنتوس يراقب جيرو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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GERMANY ONLY: ZINEDINE ZIDANE REAL MADRID CHAMPIONS LEAGUE 01122020
imago images / Pacific Press Agency

برشلونة يراقب ثنائي الدوري الإنجليزي

2020-12-02T10:19:10Z

النادي الكتالوني بحاجة إلى سد الثغرة الدفاعية

شكودران مصطفي وأنطونيو روديجر من بين الخيارات التي يدرسها برشلونة كتعزيزات دفاعية، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.

في حين أن إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لا يزال الهدف الرئيسي لبرشلونة، فإن النادي يراقب مدافعي أرسنال وتشيلسي.

Mustafi/Barcelona composite 2020
Getty

مدافع أتلتيكو على رادار برشلونة

2020-12-02T10:12:07Z

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن قلب دفاع أتلتيكو مدريد فيليبي مونتيرو سيكون صفقة محتملة في يناير.

يعاني فريق رونالد كومان من نقص في المدافعين، وكذلك يقاتل فيليبي حاليًا من أجل الحصول على وقت للعب في مدريد.

يوفنتوس يراقب مهاجم تشيلسي

2020-12-02T10:11:21Z

مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يدرس البيانكونيري خطوة للاعب الفرنسي في سعيه وراء غطاء لكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

كما تم ربط إنتر مع جيرو ، الذي سقط في قائمة اختيار الفريق في تشيلسي في الأشهر الأخيرة.

برشلونة يراقب نجم تشيلسي

2020-12-02T09:53:12Z

برشلونة يراقب الوضع الحالي لأنطونيو روديجر في تشيلسي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

وسيسعى العمالقة الإسبان لجلب المدافع الألماني إذا فشلوا في التعاقد مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي في يناير.

روديجر، الذي بقي أقل من عامين على عقده الحالي، اقتصر على الظهور مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

انخفاض سعر كامافينجا!

2020-12-02T09:51:50Z

خفض رين السعر المطلوب للاعب خط الوسط الموهوب إدواردو كامافينجا، وفقًا لـ AS.

ارتبط كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد بانتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ظهر في الساحة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال العام الماضي.

يستعد رين لحرب الانتقالات الصيف المقبل بعد أن استسلم لخروج كامافينجا قبل نهاية عقده في عام 2022.

نادي إنجليزي يقترب من مدافع برشلونة

2020-12-02T09:48:28Z

إيفرتون يراقب أومتيتي

إيفرتون يفكر في ضم صامويل أومتيتي المنبوذ من برشلونة، حسب قول موندو ديبورتيفو.

المدافع الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم هو من بين أولئك الذين يرغب العملاق الكتالوني في الاستماع إلى عروضهم في يناير.

وعبر المدير الفني كارلو أنشلوتي عن رغبته في ضم المدافع البالغ من العمر 27 عامًا وحاجته له في الفريق.

samuel umtiti barcelona
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قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة

2020-12-02T09:45:11Z

الفرنسي يتمسك بمكانه في ريال مدريد

أصر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على أنه لن يستقيل، على الرغم من الأداء الضعيف من فريقه في الخسارة 2-0 أمام شاختار دونيتسك.

أكملت النتيجة ثنائية صادمة من الأوكرانيين على فريق زيدان، مع فوز شاختار أيضًا على مدريد 3-2 في مباراة الذهاب في أكتوبر.

يشعر زيدان بالضغط بعد بداية غير جيدة للموسم، حيث خسر ريال مدريد الآن ثلاث من آخر خمس مباريات.

لكن الفرنسي أصر على أنه لن يتنحى عن قيادة الفريق.

Zidane, Real Madrid
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