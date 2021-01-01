أخبار الانتقالات | زياش إلى ميلان وريال مدريد يتواصل مع نجم إيطاليا

صفقة صادمة
صحيفة "ذا صن " البريطانية أكدت أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يريد التعاقد مع دافيد لويز مدافع آرسنال السابق.
اللاعب رحل عن المدفعجية بعد نهاية الموسم الحالي، ويستمر في البحث عن فريق جديد يلعب له خلال الموسم القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ34 سنة قد يعود مرة أخرى مع باريس لتدعيم فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.
عرض ليفربول
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن اللاعب المفضل ليورجن كلوب مدرب ليفربول لتعويض رحيل الهولندي جورجينيو فاينالدوم.
وأشارت إلى أن ليفربول تقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا.
زياش إلى إيطاليا
محاولات ميلان مستمرة من أجل تدعيم مركز صانع الألعاب، وهذه المرة مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.
زياش لم يظهر بالشكل المطلوب مع البلوز خلال فترة تواجد توماس توخيل، ومن الوارد رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.
ميلان يريد كذلك ضم كل من أوليفييه جيرو وتيموي باكايوكو وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو.
استفسار ميلان
يحاول نادي ميلان الإيطالي بشتى الطرق، تدعيم مركز صانع الألعاب، بعد رحيل تشالهان أوجلو إلى صفوف إنتر بالمجان.
تقارير إيطالية أكدت أن خاميس رودريجيز لاعب وسط إيفرتون قد يلحق بمدربه كارلو أنشيلوتي ويرحل عن التوفيز من أجل الانتقال إلى ميلان.
الروسونيري قاموا بالاستفسار عن اللاعب، بالإضافة لبعض العناصر الأخرى مثل داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.
رحيل بيليرين
هيكتور بيليرين مدافع آرسنال، يبدو أنه على وشك الرحيل عن النادي الإنجليزي من أجل اتخاذ تجربة أخرى في الدوري الإسباني.
أتلتيكو مدريد يعتبر الطرف الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب، ولكن آرسنال يطلب 34 مليون يورو للتخلي عن ظهيره.
باريس يترقب الموقف من بعيد وفقًا لما أكدته صحيفة "as" الإسبانية في حالة فشل التعاقد مع أشرف حكيمي.
عرض حاسم
يستعد باريس سان جيرمان لتقديم العرض النهائي من أجل التعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي إنتر الإيطالي.
تقارير إيطالية أكدت أن العرض قد يصل إلى 80 مليون يورو شامل الإضافات المستقبلية، بعد رفض العرض الأول بقيمة 60 مليون يورو.
تشيلسي يراقب الموقف من بعيد ولكن يبدو أن الأمور تسير بشكل إيجابي لصالح النادي الفرنسي في الوقت الحالي.
ريال يريد نجم إيطاليا
منافسة مشتعلة في أوروبا على ضم مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسوولو، بعد تألقه اللافت للأنظار مع إيطاليا في اليورو.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند تواصلوا مع ساسوولو لضم اللاعب.
ولكن يوفنتوس هو الطرف الأكثر اهتمامًا في الوقت الحالي، حيث تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بالإضافة لرادو دراجوسين في انتظار الرد.
مبابي لا يؤمن بمشروع باريس
تقارير فرنسية قادمة من الصحفي دانيل ريولو عبر إذاعة راديو "مونت كارلو" أكدت رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.
اللاعب لا يؤمن بمشروع النادي الفرنسي ويريد خوض تجربة جديدة، لكن عليه أن يجد النادي الذي يمكنه دفع قيمة انتقاله، وسط اهتمام وترقب من ريال مدريد.
هدوء توريس
اعترف باو توريس مدافع منتخب إسبانيا وفياريال، أنه يشعر بالهدوء التام حيال مستقبله، وسط الشائعات المستمرة حول فريقه القادم.
اللاعب المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أكد أنه يصب كامل تركيزه على المشاركة في إسبانيا في اليورو، وبعدها سيحسم مصيره.
بايرن يعود لهالاند
رغم نفي بايرن ميونخ المستمر لمحاولة التعاقد مع إرلينج هالاند، إلا أن النادي الألماني يضع المهاجم النرويجي الشاب ضمن أهم أهدافه.
صحيفة "بيلد" الألمانية، أشارت إلى أن بايرن يريد التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند، في حالة رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويأتي ذلك بسبب حالة القلق المنتشرة داخل النادي بسبب مستقبل اللاعب، الذي يبدو أنه يريد خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.
ثنائية مورينيو
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن اقتراب روما من إكمال صفقتين بحسب طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
الصفقة الأولى ستكون روي باتريشيو حارس وولفرهامبتون ومنتخب البرتغال، والثانية للسويسري جرانيت جاكا الذي يضغط لإتمام رحيله عن آرسنال.