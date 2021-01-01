أخبار الانتقالات: ريال مدريد يفكر في ضم لوكاكو وفرناندينيو قد يرحل عن مانشستر سيتي

فرناندينيو قد يرحل عن مانشستر سيتي
بيب جوارديولا معرض لخطر فقدان أحد نجومه
مع توقف محادثات التجديد، قد يغادر فرناندينيو مانشستر سيتي هذا الصيف في ضربة أخرى للنادي، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
يعتقد بعض اللاعبين أن هذه نتيجة مفروغ منها وأن البرازيلي سيغادر، كما يقول التقرير، ولاعب خط الوسط لديه العديد من العروض من الأطراف الأخرى إذا اختار الرحيل.
في غضون ذلك، أعلن أجويرو بالفعل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغادر مانشستر سيتي.
ريال مدريد قد يحاول التعاقد مع لوكاكو
سيحاول ريال مدريد التعاقد مع لوكاكو من إنتر ميلان إذا لم يتمكن من ضم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، حسبما كتب موقع موندو ديبورتيفو.
أكد لوكاكو على تألقه بتسجيله 19 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي.
نابولي يتوقع رحيل كوليبالي ويحدد البديل
من المتوقع الآن أن يخسر نابولي قلب الدفاع كاليدو كوليبالي في فترة الانتقالات المقبلة، بحسب جازيتو ديلو سبورت.
إذا غادر، فسيتم اختيار ماركوس سينيسي من فينورد كبديل ليحل محله.
بوفون قد يرحل عن يوفنتوس
حسب جازيتا ديلو سبورت، فإن جانلويجي بوفون يمكن أن يرفض توقيع عقد جديد مع يوفنتوس، وينضم بدلاً من ذلك إلى منافسه نابولي بحثًا عن المشاركة.
ظهر الحارس البالغ من العمر 43 عامًا في 14 مباراة فقط بالدوري خلال الموسمين الماضيين.
برشلونة قد ينسحب من صفقة ألابا
من المرجح أن يتخلى برشلونة عن ملاحقة نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا.
سيجري اللاعب النمساوي الدولي انتقالًا مجانيًا هذا الصيف، لكن ذكرت صحيفة سبورت '' أن برشلونة لا يمكنه التعاقد معه إلا إذا قلل من متطلبات راتبه".
لاعب روما يرفض الانتقال لأتلتيكو مدريد
أصر جونزالو فيلار، هدف أتلتيكو مدريد، على أنه لا يخطط لمغادرة روما.
وادعى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يشارك حاليًا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، أنه لم يكن على دراية باهتمام أتليتيكو عندما سأله الصحفيون عن مستقبله هذا الأسبوع.
قال فيلار: "روما أعطتني فرصة عندما لم يفعلها أحد آخر، ولا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، ما يقولونه عن اهتمامات أتليتكو مدريد، لكنني الآن سعيد جدًا في روما."
يوفنتوس يقترب من لاعب ساسوولو
من المتوقع أن يتعاقد يوفنتوس مع مانويل لوكاتيللي لاعب ساسوولو، حسب توتوسبورت.قدم نجم خط الوسط الدفاعي البالغ من العمر 23 عامًا مستوى مثير للإعجاب منذ انضمامه من ميلان في عام 2019، ويُنظر إليه على أنه مناسب تمامًا لفريق أندريا بيرلو.
ريال مدريد قد يضحي بـ6 نجوم من أجل تدعيم صفقات الميركاتو القادم
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد قد يبيع ستة لاعبين هذا الصيف في محاولة للسيطرة على الخسائر الناتجة بسبب فيروس كورونا، وكذلك تجديد ملعب سانتياجو برنابيو الذي يأخذ أموالًا هائلة من النادي.
يريد الملكي التوقيع مع إرلينج هالاند من دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وقد يكونون على استعداد لتقديم مثل هذه التضحيات لإكمال هذه الصفقات.
سباق بين توتنهام وليستر من أجل مهاجم شاب
يتنافس توتنهام وليستر سيتي على اللاعب الشاب وحيد فغير الذي يلعب لصالح نادي فايله الدنماركي - وفقًا لصحيفة ذا صن.
لقد قدم الثعالب بالفعل عرضًا بقيمة مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، ويخطط توتنهام الآن لعرضه الخاص لخطف اللاعب.
قد يواجه ناديا الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة من العملاق الهولندي أياكس، الذي يراقب اللاعب هو الأخر.
ألابا على أعتاب ريال مدريد
David Alaba’s priority: Real Madrid. Verbal agreement, pre-contract almost ready and €12m/season until 2025. Until it’s signed, everything is open as always with free agents. Many clubs are trying to convince Alaba in recent weeks... but Real are still leading the race. ⚪️ #Real https://t.co/vCIKAjwqsi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2021
مولر مستعد للرحيل عن بايرن ميونخ!
اعترف توماس مولر بأنه منفتح على اتباع طريق تياجو ألكانتارا للخروج من أليانز أرينا، وأصر على أنه "غير ثابت" أمام بايرن ميونخ.
بدأ مولر مسيرته الاحترافية في بايرن في عام 2008، ومنذ ذلك الحين ساعد النادي على تحقيق نجاح كبير في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
لا يزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عضوًا رئيسيًا في الفريق، لكنه لا يستبعد انتقاله في المستقبل القريب، مستشهداً بانتقال تياجو إلى ليفربول عام 2020 كدليل على عدم ارتباط أي شخص بالنادي دون قيد أو شرط.
ميلان يستعد لدفع الكثير مقابل لاعب تشيلسي
حسب تودو فيشاجيس، فإن ميلان قرر أنه سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى مما كان مأمولًا من أجل تأكيد الاستيلاء على فيكايو توموري من تشيلسي.
كان لاعب البلوز المعار بمثابة ركن أساسي في تشكيلة العملاق الإيطالي هذا العام ، بعد أن انتقل على سبيل الإعارة من ستامفورد بريدج إلى سان سيرو.