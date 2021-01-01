أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطلب نجمي إيفرتون ومصير إبراهيموفيتش الجديد

"سكاي" قالت إن المفاوضات بين تشيلسي وإنتر بخصوص أشرف حكيمي في تطور، وذلك بسبب عرض الأول ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.

التقرير أكد أن باريس سان جيرمان رفع عرضه إلى 70 مليون يورو وحاضر بعد في السباق.