أخبار الانتقالات: ريال مدريد يرفض رونالدو ويحلم بمبابي وهازارد دفعة واحدة

آرسنال يحدد فقير كبديل لأوديجارد
من الصعب على إدارة آرسنال الإبقاء على مارتن أوديجارد بعد نهاية إعارته هذا الصيف من ريال مدريد، لذلك بدأت في البحث عن بديل له.
وبحسب الصحف الإنجليزية، فاسم "نبيل فقير" لاعب ريال بيتيس الحالي هو أحد أهم المرشحين لخلافة الدولي النرويجي في ملعب الإمارات.
مانشستر يونايتد يحاول ضم ديمبيلي
أكدت صحيفة "سبورت" أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال مهتمة بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة رغم صعوبة الصفقة.
وأفادت تقارير الصحيفة الكتالونية أن يونايتد تزايد اهتمامه أكثر بديمبيلي بعد التألق في الآونة الأخيرة بكامب نو، وسيبذل الغالي والنفيس لجلبه إلى أولد ترافورد الصيف المقبل.
بنفيكا لا يزال يحاول ضم دييجو كوستا
لم تفقد إدارة بنفيكا البرتغالي الأمل في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد السابق دييجو كوستا في الفترة المقبلة، وذلك وفق تأكيدات الصحف البرتغالية.
النادي رفض تأكيد المفاوضات حاليًا في حيلة ذكية من أجل الهروب من بعض الضرائب.
هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام: لا أعرف!
أكد هاري كين نجم فريق توتنهام أن الحديث عن مستقبله في صفوف الفريق اللندني هو أمر في غاية الصعوبة بالوقت الحالي.
وقال كين: "أعتقد أن ذلك السؤال من الصعب الإجابة عليه في الوقت الحالي، ومن الهام أن أضع كل تركيزي على مباريات إنجلترا المقبلة، بعد ذلك على ما تبقى من لقاءات توتنهام وبطولة كأس الأمم الأوروبية".
برشلونة يتابع موهبة فلامنجو صاحبة الـ 70 مليون يورو ومنافسة برازيلية على ضمه!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي برشلونة باللاعب الشاب ناتان برناردو دي سوزا نجم فلامنجو المعار لريد بول براجانتينو.
ويستطيع فريق براجانتينو الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي في يناير المقبل حال سدد 3.4 مليون يورو لنظيره فلامنجو بالإضافة لشرط بقيمة 50% إضافية لو لعب 20 مباراة.
ويصل طول اللاعب صاحب الـ 20 عامًا لمتر و88 سنتي، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، ولعب في فئات الشباب كجناح لكنه تألق مع الفريق الأول كقلب دفاع
ريال مدريد لكريستيانو رونالدو: "مرفوض مع الشُكر"
رفضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز السماح لكريستيانو رونالدو بالعودة إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى، وذلك وفقًا لما تداولته الصحف الإسبانية في الساعات الماضية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل رونالدو، جورج مينديش، قد قام بعرض موكله على ريال مدريد في الأسابيع الماضي، بيد أن الرد جاء مفاجئًا للغاية من إدارة بيريز.
ريال مدريد رد على اهتمام رونالدو بالعودة بصورة مهذبة وقاطعة في آن واحد، حيث قيل لمينديش "شكرًا على الاهتمام، لكن لا"، ليسدل الستار على مسلسل عودة الدون للعاصمة الإسبانية مجددًا.
صراع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم الكرة الإسبانية المقبل!
دخل برشلونة مع نظيره ريال مدريد في صراع ضخم من أجل الظفر بخدمات فابيو بلانكو، أحد أهم مواهب كرة القدم الإسبانية، ولاعب شباب فالنسيا الحالي.
بلانكو لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا ويلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن، يتميز بقدرته على المراوغة بشدة وتنعته الصحافة الإسبانية بـ"فيران توريس الجديد".
عقد بلانكو مع فالنسيا ينتهي بعد ثلاثة أشهر فقط، ويمكنه الانتقال مجانًا أينما شاء وسط اهتمام من كبار قارة أوروبا به بجانب برشلونة وريال مدريد.
هازارد سيكون الضحية .. ريال مدريد يريد ضم مبابي وهالاند دفعة واحدة
رغم الأزمة المالية التي تمر بها أندية العالم، إلا أن ريال مدريد يطمح للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دفعة واحدة.
وعلى الجانب الآخر سيحتاج ريال لتوفير الأموال من أجل ضم الثنائي، وهدفه الأول سيكون توفير بعض الرواتب مثل جاريث بيل الذي يصل أجره السنوي إلى 15 مليون يورو.
ومن ضمن المبيعات المحتملة، قد يرحل أيضًا إيدين هازارد أو فينيسيوس جونيور، رغم عدم وجود أي أنباء قوية عن التخلي عنهما، لكن التضحية بأي منهما واردة من أجل تحقيق حلم مبابي وهازارد.