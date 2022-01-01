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أخبار الانتقالات | شرط قياسي في عقد كوندي ورونالدو مطلوب في الأرجنتين

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Jules Kounde 2022
Getty Images

بعد تعقد مفاوضات ألونسو .. برشلونة يتجه للخيار الأقل تكلفة!

2022-07-29T21:49:16.578Z

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مادو وآل فتيل يتجاهلان الاتحاد والشباب من أجل النصر

2022-07-29T21:48:48.314Z

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ريال مدريد يتجاهل فيرنر ويضع قائمة مفاجئة لدعم هجومه

2022-07-29T21:48:18.939Z

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رسميًا | ترتيب البيت متواصل .. الأهلي يحمي مدافعه بعقد جديد

2022-07-29T21:47:47.111Z

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الأهلي يُوافق على رحيل بدر بانون ويكشف السبب

2022-07-29T21:47:19.049Z

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على طريقة سواريز .. جماهير ريفر بليت تدشن حملة للتعاقد مع رونالدو

2022-07-29T21:46:52.113Z

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بعد الإعلان الرسمي .. برشلونة يكشف شرط كوندي الجزائي القياسي

2022-07-29T21:46:23.156Z

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الأهلي يحسم موقف غريب خلال اجتماع مع وكيله في تركيا

2022-07-29T21:45:53.797Z

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تشيلسي مهتم ببافارد

2022-07-29T12:41:38.665Z

ذكرت "بيلد" أن تشيلسي وجه أنظاره نحو بينيامين بافارد، مدافع بايرن ميونخ، لتعزيز الخط الخلفي، وأن الفرنسي لا يمانع الصفقة.

وقالت "سكاي" إن البلوز في مفاوضات كذلك مع ويسلي فوفانا، مدافع ليستر الفرنسي، لتعزيز الدفاع.

ريال مدريد يستهدف مجموعة من المهاجمين الشباب

2022-07-29T12:41:09.913Z

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أياكس يطارد مهاجم بيزا

2022-07-29T09:38:26.892Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن أياكس تقدم بعرض رسمي لضم مهاجم بيزا لورينزو لوكا، والذي يحظى باهتمام بولونيا.

وقال التقرير إن عرض أياكس مليون يورو لاستعارة اللاعب الشاب، وأحقية شراء مقابل 12 مليوناً.

بورتو يتحرك نحو تيليس

2022-07-29T08:34:26.169Z

ذكر "إكريم كونور" أن بورتو مهتم بمدافعه السابق أليكس تيليس، لاعب مانشستر يونايتد.

وقال الصحفي إن النادي البرتغالي يبحث فكرة انضمام الظهير الأيسر هذا الصيف بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

بولونيا يعلن انتقال تياتي إلى رين

2022-07-29T08:30:55.483Z

أعلن بولونيا عن انتقال مدافعه البلجيكي أرثر تياتي بصفة نهائية إلى رين.

لازارو يرحل عن إنتر

2022-07-29T08:29:14.020Z

ذكرت "سكاي" أن إنتر وتورينو قد توصلا لاتفاق من أجل انتقال فالنتينو لازارو لصفوف الأخير.

وسيكون الانتقال بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 7 ملايين يورو، وسيتشارك الناديان في دفع راتب اللاعب.

كوكوريلا يضغط للانتقال لسيتي

2022-07-29T08:28:04.839Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن مارك كوكوريلا يضغط بشكل شخصي على ناديه برايتون من أجل الموافقة على انتقاله نحو مانشستر سيتي.

وذكر التقرير أن وكلاء اللاعب سيجتمعون مع ناديه برايتون من أجل الوصول لصيغة اتفاق عقب رفض النادي عرض سيتي الأول.

دي كاتلار يقترب من ميلان

2022-07-29T08:26:32.684Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن المسافة بين ميلان وبروج قد تقلصت فيما يخص المفاوضات لضم شارل دي كاتلار.

ورفع ميلان عرضه لقرابة 32 مليون يورو، وقد يصل للمبلغ المطلوب من النادي البلجيكي، 35 مليوناً، عبر الحوافز.

تشيلسي يستهدف ثنائي إنتر

2022-07-29T08:24:57.129Z

أفادت "إيفننج ستاندارد" بوجود اهتمام من تشيلسي بضم ثنائي إنتر الدفاعي دينزل دومفريس وميلان شكرينيار لتعويض الفشل بضم جول كوندي، وإمكانية رحيل سيزار أثبيليكويتا نحو برشلونة.

وفي سياق متصل، قالت "لاجازيتا" إن شكرينيار في مفاوضات مع إنتر لمد عقده عقب تراجع بي إس جي عن ضم السلوفاكي.

ريال مهتم بفيرنر

2022-07-29T08:24:02.318Z

ذكرت "ديفينسا سنترال" أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع تيمو فيرنر من صفوف تشيلسي ليساند كريم بنزيما بالهجوم.

وقال التقرير إن آرسنال وكذلك يوفنتوس في السباق للتعاقد مع الدولي الألماني خلال الميركاتو الصيفي.