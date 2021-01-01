أخبار الانتقالات | رونالدو على وشك الرحيل وريال مدريد يستسلم

توتنهام يحدد سعر كين
حدد نادي توتنهام سعر رحيل لاعبه هاري كين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 174 مليون يورو (150 مليون جنيه إسترليني".
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن مانشستر سيتي في مقدمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي.
ثلاثة أضعاف الراتب .. الكشف عن أسباب رفض فاينالدوم لبرشلونة!
النجم الهولندي لم يرفض برشلونة لكنه لم يستطع مقاومة الملايين!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل العرض المالي الذي قدمه برشلونة للهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "TV3" الكتالونية، والتي أكدت أن عرض برشلونة كانت قيمته ثلاثة ونصف مليون يورو، تصل إلى ستة مليون بالمتغيرات.
أما عرض نادي باريس سان جيرمان الذي وافق عليه فاينالدوم فقد كانت قيمته أكبر بشكل واضح، ووصلت لحوالي ثلاثة أضعاف قيمة عرض النادي الكتالوني.
وكان عرض النادي الفرنسي للنجم الهولندي هو راتب سنوي قيمته تسعة ونصف مليون يورو في الموسم، تصل لعشرة مليون يورو بالمتغيرات.
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فاران يثير غضب ريال مدريد!
النجم الفرنسي يتسبب في حالة غضب بريال مدريد، والكرة في ملعبه!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تقديم إدارة ريال مدريد لعرض جديد للاعب الفريق الأول رافاييل فاران من أجل تجديد عقده.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب لم يرد على العرض بالقبول أو بالرفض بالرغم من مرور فترة عليه.
نجم مانشستر يونايتد يتمنى البقاء مع لاتسيو!
أكد أندرياس بيريرا نجم فريق مانشستر يونايتد المعار للاتسيو على رغبته في الاستمرار مع الفريق الإيطالي في الفترة المقبلة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها إنه لا يملك "المقومات البدنية المثالية"، المطلوبة في الدوري الإنجليزي.
شتشيسني يحدد مستقبله مع يوفنتوس
نفى فويتشيك شتشيسني حارس مرمى يوفنتوس الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن النادي في تصريحات صحفية أدلى بها.
وقال شتشيسني: "أنا غير مسؤول عن سياسة النادي في سوق الانتقالات"، بعد ساعات من الحديث عن رغبة آرسنال في ضمه.
برشلونة جاهز للتخلص من سيرجي روبيرتو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر التخلص من لاعبه سيرجي روبيرتو في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب مطلوب في مانشستر سيتي.
وكيل رونالدو يبحث عن فريقه الجديد!
وكيل كريستيانو رونالدو يستمر في البحث عن وجهة جديدة بالرغم من التفاوض مع يوفنتوس!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يستمر في البحث عن وجهة جديدة لموكله.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، بالرغم من وجود محادثات بين رونالدو وإدارة فريقه الحالي في الفترة الماضية.
رغم المعاناة الاقتصادية .. برشلونة يضع خطة التوقيع مع هالاند
النادي الكتالوني يريد التوقيع مع أحد النجوم في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهالاند على رأسهم.
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إصرار نادي برشلونة في التوقيع مع النجم إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن هالاند أو لاوتارو مارتينيز هما أهم أهداف الفريق في سوق الانتقالات.
ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام باريس سان جيرمان!
النادي الملكي يستسلم في صراع التوقيع مع كيليان مبابي!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استسلام نادي ريال مدريد في سباق الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي اعترف أخيرًا بفشله في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترى أن التوقيع مع اللاعب أصبح في منتهى الصعوبة عقب تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الأخيرة.
وكان الخليفي قد أكد في تصريحات صحفية أن النادي لن يسمح لمبابي بالرحيل تحت أي ظرف في الصيف الجاري، كما لن يسمح له بالرحيل مجانًا في الموسم المقبل.