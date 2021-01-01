أخبار الانتقالات: دلالة جديدة على اقتراب عودة رونالدو لريال مدريد وباريس يخطب ود ميسي

في يوفنتوس أم ريال مدريد؟ مارسيلو يُؤكد العودة للشراكة مع رونالدو!
أثار مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتب ما يدل على اقتراب عودته للعب رفقة كريستيانو رونالدو في فريق واحد.
اليوم خرج مارسيلو بتعليق تسبب في ردود أفعال هائلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كتب "قريبًا" في تعليق على فيديو لاحتفالاته مع رونالدو أثناء تواجدهما سويًا في ريال مدريد.
البعض أخذ تعليق الدولي البرازيلي كدلالة على علمه بأن الدون بات قريبًا من الريال خصوصًا وأن العلاقة قوية جدًا بين الثنائي، فيما رأى البعض الآخر أن مارسيلو هو من سيذهب لرونالدو لا العكس
بعد نجاح فاسكيز.. ريال مدريد يستقر على "خليفته" وتكرار تجربته
بدأت إدارة ريال مدريد في التخطيط لتكرار تجربة لوكاس فاسكيز، وهذه المرة من خلال أحد منتجات أكاديمية النادي الملكي أيضًا ممن تمت إعارتهم لكسب الدقائق في السنوات الأخيرة.
هذا اللاعب هو خورخي دي فروتوس، الذي ينشط حاليًا في ليفانتي ويصنف بأنه أحد أفضل لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم.
وبحسب ما أشارت له صحيفة "ماركا"، فإن نجاح لوكاس فاسكيز في كسب مكانة أساسية بكتيبة زين الدين زيدان رغم تواضع إمكانياته، طرح فكرة إمكانية تكرار التجربة مع دي فروتوس مرة أخرى.
لعيون ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس بيع إيكاردي
انتشرت شائعات كثيرة بالصحف الفرنسية في الآونة الأخيرة عن تفكير إدارة باريس سان جيرمان في بيع ماورو إيكاردي خلال الصيف المقبل لتسهيل وصول ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء.
رحيل المهاجم الأرجنتيني عن باريس من شأنه أن يُفيد النادي على كلا الصعيدين الرياضي والاقتصادي، فمن جهة سيفسح المجال للتعاقد مع ميسي، ومن جهة اقتصادية أخرى سيؤثر بصورة إيجابية على تخفيض كتلة الرواتب.
تخفيض الراتب وعقد مدى الحياة .. خطة لابورتا لإقناع ميسي بالتجديد مع برشلونة
كشفت تقارير إعلامية ملامح خطة رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتمديد عقده.
وقالت "El Confidencial" إن الرئيس الجديد سيعرض على الأرجنتيني عقداً مع برشلونة مدى الحياة لإقناعه بالبقاء.
ثاني النقاط التي سيتناقش لابورتا فيها مع ميسي هي راتبه، إذ يأمل في تخفيض الراتب الضخم الذي يحصل عليه القائد في ظل أزمة النادي المالية.
تقارير .. مانشستر يقرر التضحية بدي خيا وضم مارتينيز
تحدثت تقارير في إنجلترا عن ثورة على صعيد حراسة مرمى مانشستر يونايتد عبر التخلص من الثنائي الحالي وضم حارس مرمى أستون فيلا المتألق إيميليانو مارتينيز.
وقال موقع "فوتبول إنسايدر" إن مصادر خاصة أخبرته أن مانشستر قرر التجديد على صعيد حراسة المرمى الموسم المقبل وضم حارسين جديدين.
وأضاف التقرير أن على رأس القائمة يتواجد مارتينيز الذي يعيش موسماً مميزاً مع أستون فيلا، وأنه لن ينضم وحيداً، بل سيأتي معه حارس آخر كذلك لدعم المركز.
مانشستر يونايتد يطارد بديل سانشو وفيرنانديش يفتح الطريق للصفقة!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي بيدرو جونسالفيش من صفوف سبورتينج لشبونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن اللاعب قد دخل في اهتمامت مانشستر يونايتد بعد ما قدمه من مستويات في الموسم الجاري.
ويملك نادي مانشستر يونايتد علاقات طيبة للغاية مع نظيره سبورتينج لشبونة، حيث حسموا العديد من الصفقات في الماضي سويًا سواء كريستيانو رونالدو أو برونو فيرنانديش أو غيرهما
تشيلسي ينضم للصراع على هالاند، وأموال إبراموفيتش تهدد برشلونة وريال مدريد!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة جادة من نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أوضحت أن رئيس النادي اللندني الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد أبدى إعجابه الكبير باللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن النادي سيدخل في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل الظفر بخدمات اللاعب قبل بقية المنافسين في أوروبا.