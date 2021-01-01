جيوفاني كارنيفالي المدير التنفيذي لنادي ساسوولو، أكد أن ناديه سيدخل في مفاوضات جدية مع يوفنتوس من أجل مانويل لوكاتيلي خلال الساعات القادمة.

وقال في تصريحات صحفية إن آرسنال يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا، لكن الدولي الإيطالي يريد الانتقال ليوفنتوس فقط، مع دخول نادي إنجليزي آخر في الصورة خلال الأيام القليلة الماضية يقال أنه ليفربول وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".