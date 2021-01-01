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أخبار الانتقالات: رايولا يحسم مصير هالاند وكافاني يقترب من التمديد

أخبار الانتقالات اليوم السبت 1 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Edinson Cavani Manchester United
Getty Images

تشيلسي مهتم بخدمات رابيو

2021-05-01T12:42:32Z

موقع "كالتشيو ميركاتو" قال إن تشيلسي هو آخر المهتمين بمتوسط ميدان يوفنتوس أدريين رابيو الصيف المقبل.

اللاعب مرشح للرحيل بحسب عدة مصادر، وتم ربطه ببرشلونة وعدة أندية إنجليزية آخرها البلوز.

توموري يحبذ الاستمرار مع ميلان

2021-05-01T12:40:31Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن فيكايو توموري، مدافع تشيلسي المُعار إلى ميلان، يحبذ فرضية الاستمرار في إيطاليا الموسم المقبل.

اللاعب الإنجليزي الشاب يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وهناك بند بأحقية الشراء مقابل قرابة 29 مليون يورو.

مونبلييه يريد بلهندة

2021-05-01T12:39:38Z

بحسب تصريحات لرئيس النادي الفرنسي، مونبلييه مهتم بإعادة التعاقد مع يونس بلهندة، صانع الألعاب المغربي.

اللاعب فسخ عقده مع جلطة سراي ويحق له الآن الانضمام لأي فريق جديد مجاناً.

رايولا يلمح لإمكانية رحيل بوجبا

2021-05-01T12:39:03Z

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رايولا: انضمام هالاند إلى ريال مدريد ممكن

2021-05-01T12:38:33Z

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باريس لا يعتبر ضم ميسي أولوية

2021-05-01T12:38:06Z

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كافاني قريب من التمديد مع يونايتد

2021-05-01T12:37:13Z

"فابريزيو رومانو" قال إن إدينسون كافاني أصبح أقرب لتمديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم.

مهاجم الأوروجواي سيناقش الأمر قريباً مع عائلته والنادي وبحسب التقرير سيختار الاستمرار لعام إضافي في إنجلترا.