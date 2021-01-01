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أخبار الانتقالات | راموس يجري الكشف الطبي وبرشلونة يفرط في جريزمان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 6 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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ANTOINE GRIEZMANN BARCELONA SERGIO RAMOS REAL MADRID LALIGA 18122019
Getty Images

مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم كامافينجا

2021-07-06T09:38:22Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ظهور منافس جديد لريال مدريد في محاولته لضم اللاعب إدواردو كامافينجا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ريال مدريد كان يعاني بالفعل من منافسة باريس سان جيرمان على الصفقة.

فيربو يكمل الفحص الطبي في ليدز

2021-07-06T09:38:12Z

أكمل جونيور فيربو لاعب برشلونة الفحص الطبي الخاص به في ليدز الإنجليزي خلال الساعات الماضية وسيتم تقديم اللاعب بشكل رسمي خلال ساعات.

يوفنتوس يفقد الاهتمام ببيانيتش

2021-07-06T09:38:03Z

أوضحت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس قد فقد اهتمامه باللاعب ميراليم بيانيتش نجم برشلونة في الأيام الأخيرة.

ويسعى النادي حاليًا للحصول على خدمات مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

راموس يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان

2021-07-06T09:37:54Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن النجم الإسباني سيرخيو راموس سيخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان خلال ساعات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن عقد اللاعب هناك سيكون لمدة عامين.

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ينتظران ميسي!

2021-07-06T09:37:43Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن انتظار الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الثنائي لا يزال يسعى لضم ميسي لكنهما ينتظران موقفه من التجديد مع برشلونة.

روما يبحث عن بديل سبينزولا

2021-07-06T09:37:32Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن بدء نادي روما في البحث عن لاعب بديل لليوناردو سبينزولا الذي أصيب في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الجزائري رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنجلادباخ على رأس المرشحين للنادي العاصمي.

التفريط في جريزمان خطوة برشلونة الجديدة لحل أزمته المالية

2021-07-06T09:36:49Z

لا يمكن أن تصف كلمة "معقد" منفردة الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه نادي برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي، مع محاولاته الحثيثة لضمان استمرارية قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه خلال السنوات الأخيرة من مسيرته في الملاعب.

برشلونة، وبالنظر إلى قواعد اللعب المالي النظيف بالإضافة إلى قانون كتلة الرواتب التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، أصبح مجبرًا على بيع عدد كبير من لاعبيه بأرقام تقل عن قيمتهم في سوق الانتقالات، للتخلص من رواتبهم، وتحسين وضعه الاقتصادي.

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