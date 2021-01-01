مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم كامافينجا
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ظهور منافس جديد لريال مدريد في محاولته لضم اللاعب إدواردو كامافينجا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ريال مدريد كان يعاني بالفعل من منافسة باريس سان جيرمان على الصفقة.
فيربو يكمل الفحص الطبي في ليدز
أكمل جونيور فيربو لاعب برشلونة الفحص الطبي الخاص به في ليدز الإنجليزي خلال الساعات الماضية وسيتم تقديم اللاعب بشكل رسمي خلال ساعات.
يوفنتوس يفقد الاهتمام ببيانيتش
أوضحت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس قد فقد اهتمامه باللاعب ميراليم بيانيتش نجم برشلونة في الأيام الأخيرة.
ويسعى النادي حاليًا للحصول على خدمات مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو خلال سوق الانتقالات الصيفية.
راموس يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن النجم الإسباني سيرخيو راموس سيخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان خلال ساعات.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن عقد اللاعب هناك سيكون لمدة عامين.
باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ينتظران ميسي!
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن انتظار الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الثنائي لا يزال يسعى لضم ميسي لكنهما ينتظران موقفه من التجديد مع برشلونة.
روما يبحث عن بديل سبينزولا
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن بدء نادي روما في البحث عن لاعب بديل لليوناردو سبينزولا الذي أصيب في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الجزائري رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنجلادباخ على رأس المرشحين للنادي العاصمي.
التفريط في جريزمان خطوة برشلونة الجديدة لحل أزمته المالية
لا يمكن أن تصف كلمة "معقد" منفردة الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه نادي برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي، مع محاولاته الحثيثة لضمان استمرارية قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه خلال السنوات الأخيرة من مسيرته في الملاعب.
برشلونة، وبالنظر إلى قواعد اللعب المالي النظيف بالإضافة إلى قانون كتلة الرواتب التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، أصبح مجبرًا على بيع عدد كبير من لاعبيه بأرقام تقل عن قيمتهم في سوق الانتقالات، للتخلص من رواتبهم، وتحسين وضعه الاقتصادي.