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أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

أخبار الانتقالات اليوم 31 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Sergio Ramos 2021
Getty

مانشستر سيتي يريد راموس

2021-05-31T13:11:18Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي قدم عقدًا لمدة عامين بالفعل للنجم الإسباني وينتظر رده.

Pep Guardiola
Getty Images

آرسنال يحضر 60 مليون يورو من أجل أوديجارد

2021-05-31T13:10:43Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على إصرار نادي آرسنال على ضم اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد لصفوفه بشكل نهائي من ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، والذي أكد أن النادي يحضر 60 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب بصورة نهائية.

Nicolas Pepe Crystal Palace vs Arsenal Premier League 2020-21
Getty Images

ريال مدريد يستعد لرحيل راموس!

2021-05-31T13:10:16Z

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حضر نفسه بالفعل لرحيل سيرخيو راموس عن صفوفه بنهاية عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب سيصبح حرًا في الرحيل بشكل مجاني بنهاية يونيو.

Sergio Ramos Spain 2019
Getty

قرب الإعلان عن جارسيا وأجويرو في برشلونة

2021-05-31T13:08:33Z

خضع سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي للفحص الطبي في نادي برشلونة تمهيدًا لضمه بشكل نهائي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن صفقة إريك جارسيا هي الأخرى انتهت وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

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(C)Getty Images

إنتر يسعى للحفاظ على لوكاكو

2021-05-31T13:07:49Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي إنتر لن يفرط في لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف الفريق الحاصل على الدوري الإيطالي هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي يعتبر لوكاكو لاعب لا يمكن المساس به في الفريق.

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(C)Getty Images

ديست يرفض الرحيل عن برشلونة

2021-05-31T13:07:03Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست يرفض بشكل قاطع فكرة الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يرفض عرض آرسنال، ويشعر بالسعادة مع النادي الكتالوني ويسعى للاستمرار في تقديم نفسه للجماهير.

Sergino Dest Barcelona 2020-21
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