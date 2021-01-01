أخبار الانتقالات: ديباي يدخل على رادار يوفنتوس وصراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال

كشفت تقارير صحفية، عن دخول إنتر في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وتقرر رحيله عن صفوف فريقه وسط اهتمام من العديد من الفرق.وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إنتر يريد التعاقد مع أجويرو، لمساعدة الفريق أوروبيًا في الموسم المقبل، كما تقرر وضع إدين دجيكو، وأوليفييه جيرو كبدائل محتملة في حال فشل التعاقد مع أجويرو.