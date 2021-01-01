أخبار الانتقالات | دوناروما يوقع لباريس وبرشلونة يغير خططه

بعد الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع أن سيرجي روبيرتو سيرحل عن برشلونة، استقر النادي الكتالوني على العكس.

هذا ما قالته صحيفة موندو ديبورتيفو، التي أشارت إلى أن إدارة جوان لابورتا ستمنح لاعبها عرضًا للتجديد حتى صيف 2024.