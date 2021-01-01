أخبار الانتقالات | دورتموند يعترف بالهزيمة وصراع بين بايرن وبرشلونة

أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على استحالة الحفاظ على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند في فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن الفريق سيقوم بكل ما في وسعه حتى يحافظ على اللاعب.

ما الذي قاله هانز يواخيم فاتسكه؟

وقال فاتسكه: "بكل تأكيد الأمر سيكون في غاية الصعوبة، لا أقول أنه مستحيل لكنه لن يكون سهلًا على الإطلاق".

وأضاف: "بكل تأكيد سنقوم بكل ما في وسعنا حتى نحافظ على نجوم الفريق معنا، وأن نبقي عليهم أوفياء لنا في المستقبل".