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أخبار الانتقالات | خيبة أمل فالكاو وصفقة ألمانية لريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Radamel Falcao Rayo Vallecano
Getty Images

ليفانتي يقيل لوبيز

2021-10-04T07:03:13Z

أعلن ليفانتي عن إقالة مدربه باكو لوبيز في بيان صدر مساء الأحد بسبب سوء النتائج.

ويقبع ليفانتي في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الليجا برصيد أربع نقاط فقط بعد ثمانية لقاءات.

أورييه يقترب من فياريال

2021-10-04T07:01:11Z

ذكر "تشافي سيدرو" أن سيرج أورييه، مدافع توتنهام السابق سينضم لصفوف فياريال مجاناً.

وانتهى عقد الإيفواري الصيف الماضي مع سبيرز، وسيخضع للفحوص مع فياريال قبل توقيع العقود.

فيورنتينا يعمل لإبقاء فلاهوفيتش

2021-10-04T06:59:37Z

قال جوي باروني، مدير فيورنتينا، مع "دازون" إن فريقه يعمل منذ أشهر لإقناع نجمه دوشان فلاهوفيتش من أجل تمديد عقده.

وكان المهاجم الصربي مطلوباً بقوة الصيف الماضي من قبل إنتر، أتلتيكو مدريد، وتوتنهام، ولكن اختار البقاء.

خيبة أمل فالكاو الإسبانية

2021-10-04T06:58:20Z

كشفت "كاروسيل" أن راداميل فالكاو تم عرضه على نصف أندية الليجا الإسبانية تقريباً قبل انضمامه إلى رايو فايكانو.

وانضم الكولومبي هذا الموسم للفريق، ونجح حتى الآن في تسجيل ثلاثة أهداف في منافسات الليجا.

بوجبا يقترب من الرحيل

2021-10-04T06:57:15Z

أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد قد يبيع بول بوجبا في يناير إذا رفض الفرنسي التمديد قبل ذلك.

وقالت "ديلي ميل" إن بوجبا ووكيله مينو رايولا رفضا عرضاً بلغ راتب اللاعب فيه 24 مليوناً سنوياً.

يوفنتوس يستهدف محرز

2021-10-04T06:55:21Z

بحسب "كالتشيو ميركاتو"، حدد يوفنتوس لاعب مانشستر سيتي رياض محرز كصفقة محتملة لدعم خط هجومه.

وذكر التقرير أن يوفنتوس قد يعرض لاعبه ديان كولوشيفسكي من أجل ضم النجم الجزائري من صفوف سيتي.

صفقة ألمانية لريال مدريد

2021-10-04T06:51:13Z

كشفت "بيلد" أن ريال مدريد سيواصل سياسة ضم أبرز الشباب حول العالم وسيحاول التعاقد مع بينيامين سيسكو من لايبزيج.

سيسكو، 18 عاماً، يحظى بحسب التقرير بمتابعة أيضاً من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الفترة الماضية.