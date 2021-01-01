أخبار الانتقالات | خليفة ليفاندوفسكي وتجديد عقد لاوتارو

تجديد عقد لاوتارو
أعلن نادي إنتر الإيطالي، عن تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد سلسلة من الجدل حول مستقبله.
العقد السابق للاوتارو كان مستمرًا حتى 2023، ولكن النادي الإيطالي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد حتى يونيو 2026.
آرسنال يريد زكريا
يسعى نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الصيف القادم.
صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن المدرب ميكيل أرتيتا يريد ضم اللاعب بالمجان عقب نهاية عقده في يونيو 2022.
هالاند رفض مانشستر
كشف هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تفاصيل جديدة في صفقة حصول فريقه على خدمات النرويجي إرلينج هالاند في يناير 2020.
وانتقل هالاند إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، ليصبح منذ ذلك الوقت واحدًا من بين أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.
فاتسكه أكد أن هالاند لم يبحث عن المال عند خروجه من سالزبورج، خاصة وأنه حصل على عرض مادي أعلى بكثير من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وحسب فاتسكه، الذي قال في بث صوتي عبر موقع "OMR" الألماني فإن هالاند اختار المنظور الرياضي الذي يضمن تطور مسيرته.وقال فاتسكه: "عرضنا المادي لم يكن الأفضل، عرض مانشستر يونايتد كان أعلى بكثير، لكن وكيله مينو رايولا أدرك أن هالاند سيكون أفضل بين أيدينا".
توليسو إلى توتنهام؟
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد اهتمام توتنهام بالتعاقد مع كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونخ.
النادي الإنجليزي يخطط لإتمام الصفقة بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن في يونيو 2022.
دورتموند يريد ثلاثي تشيلسي
موقع "TEAMtalk" الإنجليزي كشف عن اهتمام بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع 3 لاعبين من تشيلسي الصيف القادم.
النادي الألماني يقترب من فقدان مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، لذلك قرر البحث عن خيارات هجومية جديدة.
كريستيان بوليسيتش وتيمو فيرنر وكالوم هودسون أودوي، من العناصر التي يستهدفها ماركو روز مدرب دورتموند.
صراع إنجليزي على هازارد
يبحث نادي تشيلسي الإنجليزي، عن فرصة من أجل التعاقد مع إيدين هازارد جناح نادي ريال مدريد الإسباني.
شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن المدرب توماس توخيل يرحب بعودة صاحب الـ31 سنة إلى البلوز الصيف القادم.
نيوكاسل كذلك استفسر عن هذه الإمكانية، ولكن من غير الواضح حتى الآن رغبة اللاعب في العودة إلى إنجلترا من جديد.
مدافع ألماني في إنتر
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن دخول إنتر في صراع مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع ماتياس جينتر مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ.
صاحب الـ27 سنة عقده ينتهي الصيف القادم، ورفض كل العروض المقدمة للتوقيع على عقد جديد، مما يجعله حرًا للانتقال إلى أي فريق بالمجان.
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بايرن يستهدف أوسيمين
أكد "كالتشيو ميركاتو" التقارير بخصوص وجود اهتمام من بايرن ميونخ بضم فيكتور أوسيمين الصيف المقبل لخلافة روبرت ليفاندوفسكي.
وأضاف التقرير أن نابولي لن يفرط بنجمه النيجيري بمبلغ أقل من 100 مليون يورو إذا قرر بيعه.
ليفربول مهتم بضم فيليبس
ذكرت "ديلي ستار" أن ليفربول حالياً الأوفر حظاً للتعاقد مع كالفين فيليبس، نجم ليدز.
وأضاف التقرير أن رغم مفاوضات الدولي الإنجليزي وناديه لمد عقده، ولكن تحرك ليفربول قد يكون مُغرياً.
صفقة ديالو وفينورد تعود للحياة
ذكر "فينورد تي إم" أن صفقة انتقال عماد ديالو لصفوف فينورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قد تحدث في يناير.
الإيفواري الشاب كان على وشك الانضمام للفريق الهولندي نهاية الصيف الماضي، ولكن الإصابة أوقفت الصفقة.
بوجبا سيرحل عن مانشستر
ذكرت "ESPN" أن مانشستر يونايتد تقبل فرضية عدم تمديد بول بوجبا لعقده.
وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية العام الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل مده.
باريس يراقب رافينيا
أوضح "تيم توك" أن باريس سان جيرمان آخر المهتمين بالنجم البرازيلي لليدز رافينيا.
اللاعب ارتبط بليفربول مؤخراً بحسب تقارير إنجليزية، وشارك للمرة الأولى مع بلاده الشهر الماضي.