أخبار الانتقالات | حيرة بوجبا وصراع إيطالي على نجم ريفر بليت

قالت "توتوسبورت" إن إنتر قد يتحرك مبكراً في يناير المقبل ويضم أندري أونانا من أياكس خوفاً من دخول عدة فرق في صراع ضمه.

وتم ربط الكاميروني مؤخراً ببرشلونة ونابولي وآرسنال، ولكن التقارير أكدت اقتراب إنتر من حسم الصفقة.