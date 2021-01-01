أخبار الانتقالات | حسم مصير ميسي وتجديد كيليني

إيفرتون يريد سان ماكسيمان
أوضحت "ميرور" أن إيفرتون وضع نجم نيوكاسل ألان سان ماكسيمان هدفاً لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.
الجناح الفرنسي سينضم في حالة واحدة هي رحيل ريتشارليسون عن التوفيز خلال الميركاتو الصيفي.
برينتفورد يطلب لاعب ليفربول
عرض برينتفورد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز الإنجليزي 10 مليون جنيه استرليني لشراء هاري ويلسون من ليفربول.
التقرير الذي نشرته "صن" أكد أن ليفربول يرحب بفكرة بيع لاعبه الذي لا يدخل في مخططات الفريق الأول.
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أونانا في الطريق إلى ليون
أكد وكيل أندريه أونانا، حارس أياكس، في تصريحات مع " Voetbal Primeur" أن المفاوضات جارية لنقله إلى ليون.
الوكيل أكد أن الصفقة لم تتم بعد ولكن المحادثات مستمرة بين الأطراف المعنية.
جوتسه: مستمر في هولندا
أكد ماريو جوتسه، النجم الألماني، مع "ESPN" أنه مستمر مع ناديه بي إس في إيندهوفن الموسم المقبل.
اللاعب أوضح أن فريقه يملك فرصة لعب دوري الأبطال الموسم المقبل، وهذا حافز يكفيه للبقاء.
جواو ماريو مجاناً لبنفيكا
بحسب "لاجازيتا"، سيفسخ إنتر عقد لاعبه جواو ماريو، مما سيتيح له الانضمام مجاناً إلى بنفيكا.
الناديان توصلا لاتفاق بخصوص الصفقة ولكن المعضلة الشرط الجزائي الذي وقعه إنتر مع سبورتينج وقت ضم اللاعب، والذي يحظر ضمه لأي فريق برتغالي آخر.
كيليني مستمر مع يوفنتوس
أوضح فابريزيو رومانو أن يوفنتوس سيقوم بتمديد عقد قائده جيورجيو كيليني في الأيام المقبلة.
قلب الدفاع المخضرم سيوقع على عقد لموسم إضافي بناء على طلب من المدير الفني الجديد ماسيمليانو أليجري.