أخبار الانتقالات | حسم مصير ميسي وتجديد كيليني

أكد وكيل أندريه أونانا، حارس أياكس، في تصريحات مع " Voetbal Primeur" أن المفاوضات جارية لنقله إلى ليون.

الوكيل أكد أن الصفقة لم تتم بعد ولكن المحادثات مستمرة بين الأطراف المعنية.