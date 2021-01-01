أخبار الانتقالات | حسم مصير سولشاير وتعقد تجديد فاتي

أكد رافا بينيتيز، مدرب إيفرتون، في تصريحات للإعلام أنه لا ينوي العودة لصفوف ناديه القديم نيوكاسل إذا حاول الأخير ضمه.

وذكر الإسباني أنه سعيد في إيفرتون وحسم قراره بالبقاء في مكانه، وأوضح أن العديد من الأصدقاء سألوه عن موقفه من نيوكاسل بالفعل في الأيام الماضية.