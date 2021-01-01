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أخبار الانتقالات | جيسوس يعطل صفقة رونالدو وبديل أرتيتا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 26 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Cristiano Ronaldo Juventus 2021-22
Getty

إنتر يبحث عن مهاجم رغم ضم كوريا

2021-08-26T07:12:37Z

بعد أن حسم الأربعاء انضمام خواكين كوريا من لاتسيو بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء، بدأ إنتر تحركاته لإضافة مهاجم جديد.

وطُرح اسم جيانلوكا سكاماكا من ساسوولو وكذلك كيتا بالدي الذي لعب قبل ثلاثة مواسم مُعاراً مع الفريق، والسبب في طرح الأسماء عدم جاهزية أليكسيس سانشيز بحسب "لاجازيتا".

كونتي يرحب بفكرة خلافة أرتيتا

2021-08-26T07:11:21Z

قالت "Independent" إن أنطونيو كونتي لا يمانع العودة للتدريب هذا الموسم في حال عُرض عليه خلافة ميكيل أرتيتا في آرسنال.

وبحسب التقرير، إدارة آرسنال متمسكة بعد بالمدرب الإسباني الشاب رغم البداية المتعثرة للموسم الجديد.

سوسييداد يضم سورلوث

2021-08-26T07:09:46Z

أعلن ريال سوسييداد عن ضم النرويجي أليكساندر سورلوث من صفوف لايبزيج لتعويض رحيل ويليام جوسيه.

وينضم رأس الحربة لصفوف الفريق الإسباني على سبيل الإعارة الموسمية حتى نهاية الموسم الجاري.

مالك ويجان يدعو ويلشير لناديه

2021-08-26T07:08:20Z

عقب حواره مع "The Athletic" الذي كشف فيه عن عدم تلقيه أي عروض، تلقى جاك ويلشير، لاعب آرسنال السابق، عرضاً من صفوف ويجان.

وعرض مالك النادي عبر صفحته على تويتر ضم متوسط الميدان الدولي السابق عبر تغريدة قال فيها: أنت مرحب بك في صفوف ويجان!

أنسيلمو يحسم وجهته النهائية

2021-08-26T07:07:47Z

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زيادة ضخمة في راتب كين بعد البقاء في توتنهام

2021-08-26T07:06:49Z

ذكرت "صن" أن توتنهام سيقوم بزيادة كبيرة في راتب هاري كين الأسبوعي بعد قراره بالاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل.

وسيرتفع راتب النجم الإنجليزي بقرابة 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع بحسب التقرير بالجريدة.

موريبا ليس في حسابات ريال مدريد

2021-08-26T07:06:13Z

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جيسوس يعرقل صفقة رونالدو لسيتي

2021-08-26T07:04:02Z

ذكرت "سكاي" أن مانشستر سيتي يرفض إدراج جابريل جيسوس في مفاوضاته لضم كريستيانو رونالدو من صفوف يوفنتوس بناء على طلب من مدربه بيب جوارديولا.

وتدور المفاوضات بالوقت الراهن بين وكيل رونالدو جورجي مينديش والنادي الإنجليزي بخصوص اللاعب البرتغالي فقط رغم اهتمام يوفنتوس بجيسوس.

المزيد بخصوص رونالدو وانتقاله المحتمل لمانشستر سيتي من هنا.