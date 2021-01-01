أخبار الانتقالات | جيسوس في صفقة تبادلية وميلان يقترب من دياز

برشلونة يحدد موقفه من جوسينس!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد اتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بمحاولة ضم اللاعب روبين جوسينس من صفوف أتالانتا الإيطالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب كان يلقى إعجابًا كبيرًا في صفوف إدارة برشلونة بالأسابيع الأخيرة.
أداما تراوري يعرض نفسه على برشلونة!
كشف النجم الإسباني أداما تراوري للاعب فريق وولفرهامبتون عن استعداده للعودة لصفوف برشلونة في الفترة المقبلة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بالتزامن مع خروج بعض الأنباء عن رغبة برشلونة في إعادته.
ميلان يقترب من إعادة دياز
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب براهيم دياز من جديد بعد انتهاء إعارته.
وبحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فالنادي يريد حسم الإعارة لصالحه مع بند شراء مقابل 20 مليون يورو بينما يطلب ريال مدريد 25.
يوفنتوس يسعى لضم نجم منتخب إيطاليا مانويل لوكاتيلي
تحدثت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسوولو.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الذي أكد أن الفريق بدأ الحديث مع ساسوولو بالفعل لضمه، لكنه ليس الوحيد حيث تسعى عدة أندية إنجليزية لضمه.
مانشستر سيتي يريد كين!
يصر نادي مانشستر سيتي على الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية من جول عن طريق مراسل مانشستر سيتي جوناثان سميث، حيث ترى إدارة مانشستر سيتي اللاعب كبديل مثالي لسيرخيو أجويرو.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" فإدارة الفريق تفكر في إدخال جابرييل جيسوس في الصفقة لتخفيض تكلفتها.
أتلتيكو مدريد مهتم بنجم نابولي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بالحصول على خدمات النجم لورينزو إنسيني هداف نابولي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الإسباني معجب للغاية بما يقدمه ويراه مناسبًا لخطته.