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أخبار الانتقالات | جريليش يبتعد عن سيتي وكيسييه يُحبط ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 26 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Jack Grealish Aston Villa Manchester City
Getty/Goal

باريس يبدأ مفاوضاته مع كوليبالي

2021-07-26T08:27:42Z

ذكرت "كورييري" أن باريس سان جيرمان واصل تحركاته في سوق الانتقالات وتحدث مع وكيل كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي.

كوليبالي من الأعمدة الأساسية في الفريق الإيطالي ولن يفرط فيه إلا في حال وصول عرض ضخم يغريه لبيعه بحسب التقرير.

وست هام مهتم بخدمات تشامبرلين

2021-07-26T08:26:43Z

ذكرت "إكسبريس" أن وست هام مهتم بخدمات أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول.

اللاعب الإنجليزي عانى مع الإصابات، مما أثر على فرصه في المشاركة أساسياً مع فريقه ليفربول.

مانشستر يونايتد يتحرك نحو ساؤول

2021-07-26T08:25:54Z

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ميلان يحاول مع براندت

2021-07-26T08:24:07Z

ذكرت "سكاي" أن ميلان مهتم بخدمات يوليان براندت، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند.

اللاعب متاح في سوق الانتقالات بحسب التقرير، ولكن ميلان سيعرض التعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

أنتوني: لست منشغلاً ببايرن

2021-07-26T08:23:04Z

أكد البرازيلي أنتوني مع "جلوبو" أنه لا يركز كثيراً مع التقارير التي ربطته بالرحيل لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

الجناح الذي يشارك حالياً في طوكيو 2020 مع بلاده ربطته التقارير ببطل ألمانيا وقالت إن ناديه أياكس يطلب 30 مليون يورو لبيعه.

رافينيا في خطط باريس

2021-07-26T08:22:02Z

ذكرت "موندو" أن رافينيا مستمر مع باريس سان جيرمان عكس ما قيل مؤخراً حول إمكانية بيعه.

ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب الفريق، أخبر البرازيلي بحسب التقرير أنه يدخل في حساباته للموسم المقبل.

كيسييه يريد الاستمرار للأبد مع ميلان

2021-07-26T08:20:39Z

أكد الإيفواري فرانك كيسييه سعادته في ميلان وعزمه على البقاء مدى الحياة في صفوفه، وسط حديث عن اهتمام من ليفربول.

وقال متوسط الميدان مع "لاجازيتا" إن ميلان يعلم طلباته وأنه بعد طوكيو 2020 سيعود ويتحدث مع ناديه حول عقده المنتهي في 2022.

2021-07-26T08:19:38Z

أستون فيلا يحاول تمديد عقد جريليش

ذكرت "تيليجراف" أن أستون فيلا تقدم بعرض لقائده جاك جريليش من أجل تمديد عقده، وسط تقارير عن اقترابه من مانشستر سيتي.

وبحسب التقرير، يعرض فيلا على الدولي الإنجليزي راتباً أسبوعياً يبلغ 200 ألف جنيه استرليني للبقاء في صفوفه.