أخبار الانتقالات | جريزمان يرفض التضحية وصفقة تبادلية لليفربول

قام نادي رين الفرنسي بفتح المحادثات مع لاعبه إدواردو كامافينجا بخصوص رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كامافينجا عقده ينتهي مع رين في يونيو 2022 ولم يجدد حتى الآن، ولا توجد أي مؤشرات حول استمراره.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن الباب أصبح مفتوحًا أمام رحيل كامافينجا، بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو.

وتمثل هذه القيمة صدمة كبيرة لرين الذي كان يريد التخلي عن اللاعب مقابل 100 مليون الصيف الماضي.