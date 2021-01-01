أخبار الانتقالات | تعثر تجديد ديبالا، وسون يوجه رسالة إلى كين

أكد سون هيونج مين رغبته في البقاء في توتنهام لعشر سنوات مقبلة بعد تسجيله هدف الفوز على مانشستر سيتي

ولم يشارك هاري كين أمام السيتزنس وتشير التقارير إلى اقترابه من ملعب اتحاد