أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد مدافع بايرن، والنصيري مطلوب في مانشستر

آرسنال يفاوض موهبة ساسوولو
يفاوض نادي آرسنال فريق ساسوولو للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي خلال سوق الانتقالات المقبلة.
اللاعب ارتبط بالعديد من الفرق الكبرى على رأسها مانشستر سيتي لكن آرسنال يحاول خطفه
بوتشيتينو يحاول إعادة أورييه إلى باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ ماوريسيو بوتشيتينو يرغب في إعادة سيرج أورييه إلى صفوف باريس سان جيرمان.
أورييه سبق وعمل تحت قيادة بوتشيتينو في توتنهام خلال السنوات الماضية
تشيلسي يستقر على ضم مدافع بايرن ميونخ
انضمام أوباميانكو للبافاري قد يسمح بالصفقة
أكدت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أنّ تشيلسي يقترب من إتمام التعاقد مع نيكلاس زوله من بايرن ميونخ في الصيف المقبل.
وأوضحت الصحيفة أنّ فرانك لامبارد هو من طلب التعاقد مع اللاعب حينما كان مدربًا، لكن توماس توخيل يتفق مع رؤيته ويرغب في جلبه
إنتر يقترب من حسم صفقة إيمرسون
مانشستر يونايتد يستعد لشراء النصيري
صفقة قد تكون قياسية
يقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع يوسف النصيري من إشبيلية خلال سوق الانتقالات المقبلة بصفقة قد تكون قياسية.
وقد ينضم المغربي إلى مسرح الأحلام مقابل 46 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة باعها إشبيلية عبر تاريخه.
آداما تراوري معروض للبيع
يحاول نادي وولفرهامبتون الإنجليزي التخلص من جناح الفريق، آداما تراوري، خلال سوق الانتقالات المقبلة.
صحيفة "فوتبول إنسايدر" أكدت أن السبب وراء هذا الأمر هو توفير سيولة مادية لأجل شراء صفقات جديدة
ليفربول يضع خطة للتعاقد مع مهاجم أستون فيلا
أولي واتكينز أبهر الجميع في الموسم الحالي
ميلان يطارد نجم ساسوولو
وضع نادي ميلان اللاعب جيانلوكا سكاماكا خياره الأساسي في سوق الانتقالات المقبلة ليكون بديل زلاتان إبراهيموفيتش على المدى الطويل.
المهاجم صاحب الـ22 عامًا معارًا حاليًا لصفوف جنوى إلا أنّ مستوياته في الفترة الأخيرة جذبت ميلان للتعاقد معه.
نابولي يحاول تمديد عقد ميرتينس
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ نابولي يمتلك القدرة على تمديد عقد دريس ميرتينس حتى 2023.
وأوضحت أنّ هناك بندًا في عقد اللاعب يسمح بالتجديد التلقائي دون الحاجة للدخول في أي مفاوضات