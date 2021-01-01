أخبار الانتقالات: تشيلسي يطارد فاران وليفربول قد يتخلى عن لاعبه

شاكيري يرفض البقاء

أكد موقع "فوتبول إنسايدر" أنّ شيردان شاكيري يرفض الاستمرار مع ليفربول ويبحث عن فرصة للرحيل في الصيف المقبل.

الدولي السويسري يرى أنّه لا يحصل على دقائق لعب كافية ويفضل إيجاد فرصة أفضل خارج أسوار أنفيلد