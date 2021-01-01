أخبار الانتقالات | تشيلسي يستسلم في صفقة هالاند وبرشلونة يقرر بيع نجمه

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن كيفن تريبيير بات يبحث عن منزل في مدينة مانشستر، تأهبًا للانتقال إلى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

وتعد هذه الإشارة من نجم أتلتيكو مدريد هامة للغاية على اقترابه من ترك الروخي بلانكوس والعودة للبريميرليج من بوابة الشياطين الحمر.