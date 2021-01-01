أخبار الانتقالات: تشيلسي يرصد 90 مليون لاستعادة لوكاكو ونيمار يغازل برشلونة

إيفرتون يطلب التعاقد مع مدافع يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي إيفرتون الإنجليزي في التعاقد مع ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس ومنتخب تركيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن إيفرتون يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، خلال الفترة المقبلة.
اجتماع بين والد ميسي ورئيس برشلونة
أوضحت تقارير صحفية، عن اجتماع والد ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة برفقة جوان لابورتا، رئيس الفريق الكتالوني، للنقاش حول مستقبل اللاعب مع الفريق.
وينتهي عقد ميسي رفقة برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه، إلا أنه في الفترة الأخيرة ازدادت التكهنات بشأن استمرار اللاعب داخل قلعة كامب نو.
وبحسب صحيفة ماركا، فإن هناك اجتماعًا سيجع بين والد ميسي، مع لابورتا للنقاش بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني في الفترة المقبلة وتجديد العقد.
أتلتيكو مدريد يفكر في صفقة تبادلية مع يوفنتوس
أفادت تقارير صحفية، أن إدارة أتلتيكو مدريد تفكر في الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيكون بطلها ألفارو موراتا مهاجم البيانكونيري.
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الروخي بلانكوس ستريد الحصول على باولو ديبالا نجم السيدة العجوز، مقابل ترك ألفارو موراتا يكمل مسيرته مع يوفنتوس.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال فشل يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يهدد بفشل الصفقة بنسبة كبيرة، كما سيتعين على أتلتيكو مدريد دفع مقابل مادي لاختلاف القيمة السوقية بين اللاعبين.
نيمار يغازل برشلونة من أجل العودة
أوضحت تقارير صحفية، أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان، يرحب بفكرة العودة إلى برشلونة في المستقبل، عكس الأنباء التي ربطته بتجديد عقده رفقة الفريق الباريسي.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإنه بالرغم من أنباء تجديد عقد نيمار مع باريس، قد يعود اللاعب إلى كامب نو طالما لم يتم الكشف رسميًا عن تجديد العقد.
وأشارت الصحيفة إلى أن حديث نيمار خلف الكواليس لا يتطابق عن تصريحاته في العلن، فهو تحدث مع إدارة برشلونة وأبدى تقبله بشأن فكرة عودته المحتملة لملعب كامب نو.
تشيلسي يرصد 90 مليون إسترليني لاستعادة لوكاكو
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة تشيلسي عازمة على استعادة مهاجم الفريق السابق، روميلو لوكاكو ولاعب إنتر الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتسعى إدارة تشيلسي لتعزيز خط هجوم الفريق خلال الموسم القادم، وارتبط البلوز بالتعاقد مع لوكاكو، أو سيرجيو أجويرو، بالإضافة إلى إرلينج هالاند.
وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن إدارة الفريق اللندني، رصدت 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم البلجيكي، وإعادته لملعب ستامفورد بريدج.
مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة سانشو
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد ترفض الاستسلام في صفقة جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، ولازالت تحرص إدارة الشياطين الحمر، على خدمات الجناح الإنجليزي.
وارتبط سانشو بالانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب الاختلاف على المقابل المادي بين الناديين.
وبحسب صحيفة 90min فإن سانشو عاد لدائرة اهتمام الشياطين الحمر، الذين حرصوا على إعادة فتح المفاوضات من جديد مع ممثلي اللاعب.
توتنهام بدأ متابعة في متابعة جوهرة سيلتك
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة توتنهام، تفكر في التعاقد مع إسماعيلا سورو لاعب سيلتك الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن إدارة الفريق اللندني تسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، خاصة أن سعره سيكون مناسبًا للفريق.