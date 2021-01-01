أخبار الانتقالات | تشيلسي يتحرك لضم هالاند وبديل فاينالدوم في ليفربول

أوضحت "بيلد" أن بوروسيا دورتموند عازم على التعاقد مع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب لايبزيج، هذا الميركاتو.

دورتموند ليس الوحيد المهتم، ولكن هناك أيضاً ميلان بحسب "كالتشيو ميركاتو" قد أبدى اهتماماً بضم متوسط الميدان.