أخبار الانتقالات: تشيلسي هو الأقرب لنجم البايرن وصدمة لجماهير ريال مدريد!

يقترب مانشستر سيتي من التوقيع مع جناح إستوديانتيس داريو سارمينتو - بحسب El Dia.

سيبقى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في ملعب خورخي لويس حتى الصيف المقبل قبل أن يكمل انتقاله إلى استاد الاتحاد.

لقد مثل سارمينتو الأرجنتين بالفعل على مستوى تحت 17، وقد تمت مقارنته مع ليونيل ميسي بسبب أسلوب لعبه المماثل.