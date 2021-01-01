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أخبار الانتقالات | تحديد بديل بوجبا، وفاران يحزم حقائبه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 3 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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Paul Pogba Raphael Varane Frankreich 03252016
Getty Images

فاران يتفق بشكل مبدئي مع مانشستر يونايتد

2021-07-03T20:18:10Z

الشياطين الحمر مستمرة في التدعيم

كشفت تقارير صحفية أنّ انضمام رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد صار مجرد مسألة وقت

وأوضحت أنّ اللاعب وقع عقدًا أوليًا على أن ينتقل بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة

RAPHAEL VARANE
Getty Images

مانشستر يونايتد يبحث عن بديل بوجبا في إنتر

2021-07-03T20:16:23Z

يبدو أنّ مغادرة بوجبا صارت حتمية

ذكرت صحيفة "لاجازيتا" أنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش من إنتر لخلافة بول بوجبا

وأوضحت أنّ الفرنسي بات قريبًا من الرحيل في ظل اهتمام يوفنتوس بضمه

جندوزي يقترب من مارسيليا

2021-07-03T20:14:11Z

كشفت تقارير صحفية أن ماتيو جندوزي سوف يرحل على سبيل الإعارة لنادي مارسيليا خلال الساعات المقبلة.

وخرج اللاعب من حسابات مدرب آرسنال ولذلك لا يمانع المغادرة

بوسكيتس مطلوب في الدوري الأمريكي

2021-07-03T19:41:37Z

نجم برشلونة لن يرحل في الصيف

يوفنتوس يعتزم تمديد عقد كيليني

2021-07-03T16:29:53Z

دومفريس بديل حكيمي في إنتر

2021-07-03T07:37:42Z

ذكرت "دي تيليجراف" الهولندية أن مواطنها دينزل دومفريس سيكون معوض أشرف حكيمي في إنتر.

اللاعب الذي تألق في أمم أوروبا الحالية مع بلاده تلقى عرضاً من إيفرتون بحسب التقرير، ولكن إنتر الأقرب.

ليدز يتمم صفقة فيربو

2021-07-03T07:36:50Z

أكدت "سبورت" وجود اتفاق بين برشلونة وليدز من أجل انتقال جونيور فيربو للنادي الإنجليزي.

الظهير الأيسر خرج من الحسابات في البلوجرانا وسينتقل مقابل قرابة 18 مليون يورو. اقرأ المزيد هنا

ميلان يطارد شيك وتاديتش

2021-07-03T07:35:08Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يريد التعاقد مع مهاجم جديد وتواصل مع ممثلي باتريك شيك ودوشان تاديتش.

شيك يتألق في يورو 2020 مع جمهورية التشيك وبحسب التقرير ناديه باير ليفركوزن يطلب 40 مليوناً لبيعه.

أما تاديتش فيلعب مع أياكس منذ ثلاثة مواسم، والنادي الهولندي لن يمانع بيعه بحسب التقرير.

زين الدين فرحات قريب من مارسيليا

2021-07-03T07:34:09Z

أوضح "DZ foot" أن لاعب نيم المتألق الموسم الماضي زين الدين فرحات قريب من مارسيليا.

التقرير أوضح أن المفاوضات بمراحل متقدمة بين الناديين من أجل اللاعب الجزائري.

توتنهام لا يمانع رحيل ألديرفيريلد

2021-07-03T07:32:47Z

ذكرت "صن" أن توتنهام لن يقف أمام رغبة مدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد بالرحيل خلال الصيف الجاري.

الدولي البلجيكي يريد أن يصبح قريباً من بلاده، ولذا التفكير في عروض بلجيكية أو هولندية، ولكن التقرير قال إن سبيرز يطلب قرابة 30 مليون يورو لبيعه.

لا عروض لضم كامافينجا

2021-07-03T07:31:07Z

أوضحت "Le Parisien" أن نادي رين الفرنسي لم يتلق أي عرض من أجل ضم نجمه إدواردو كامافينجا.

الفرنسي الشاب متابع من قبل بايرن ميونخ وريال مدريد، ولكن لم يتحرك أي فريق حتى الآن لضم لاعب الوسط.

مارسيليا يقترب من ثلاثة صفقات

2021-07-03T07:29:48Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن مارسيليا أتم ضم الثنائي شينجيز أوندير وباو توريس من روما على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل، ذكرت "The Athletic" أن الفريق قريب أيضاً من ويليام ساليبا، مدافع آرسنال كذلك على سبيل الإعارة.

سبارتاك يضم موسيس نهائياً

2021-07-03T07:28:56Z

أعلن سبارتاك موسكو الروسي عن تعاقده بشكل رسمي مع فيكتور موسيس من صفوف تشيلسي.

النيجيري يرحل عن البلوز عقب فترة امتدت لتسعة أعوام تخللها عدة إعارات.