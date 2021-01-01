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أخبار الانتقالات | تجديد سيميوني وفيراتي يعلن صفقة دوناوما

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 8 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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Diego Simeone Atletico Madrid 2020-21
Getty Images

صفقة جديدة لمارسيليا

2021-07-08T18:08:30Z

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، عن صفقة جديدة بالفريق، بالتعاقد مع باو توريس حارس روما على سبيل الإعارة.

النادي الفرنسي يعتبر من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مؤخرًا مع ماتيو جيندوزي من آرسنال، ومن المقرر استعارته لويليام ساليبا من المدفعجية أيضًا.

تجديد سيميوني

2021-07-08T18:05:12Z

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم، الخميس، عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

أتلتيكو نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، ليقرر استمرار مدربه لفترة أطول حتى عام 2024 وفقًا للعقد الجديد.

فيراتي يعلن صفقة دوناروما

2021-07-08T16:11:11Z

أعلن ماركو فيراتي لاعب وسط إيطاليا، عن انتقال جانلويجي دوناروما من ميلان إلى باريس سان جيرمان.

دوناروما عقده انتهى مع ميلان هذا الصيف، ويحق له الانتقال لأي فريق بالمجان، حيث تشير كل التكهنات إلى حسم باريس للصفقة.

فيراتي قال في المؤتمر الصحفي لنهائي يورو 2020:"دوناروما يستحق اللعب مع فريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"أنا سعيد بوجود دوناروما كعضو جديد في باريس سان جيرمان وأؤمن أنه سيساعدنا كثيرًا".

ناتشو يجدد مع ريال مدريد

2021-07-08T13:07:10Z

أعلن ريال مدريد رسمياً تمديد عقد مدافعه ناتشو حتى 2023.

اللاعب انتهى عقده بحلول نهاية يونيو الماضي، ولكن المفاوضات بين الطرفين كُللت بالنجاح.

الشغب يفسد احتفالات إنجلترا بالنهائي

2021-07-08T08:02:47Z

فان خال يقترب من تدريب هولندا

2021-07-08T07:58:38Z

صحيفة "AD" الهولندية أوضحت أن لويس فان خال يقترب من تدريب المنتخب البرتقالي.

هولندا أقالت فرانك دي بور عقب خروج الفريق من الدور الثاني ليورو 2020.

صفقة تبادلية بين نابولي وأتلتيكو

2021-07-08T07:30:46Z

"موندو" قالت إن هناك فكرة تبادلية تجمع بين نابولي وأتلتيكو مدريد تخص لاعبين دوليين في إسبانيا.

الصفقة ستكون رحيل فابيان رويز لبطل الليجا، مقابل انتقال ماركوس يورينتي إلى الفريق الإيطالي، بحسب التقرير.

باريس يضغط من أجل بوجبا

2021-07-08T07:29:53Z

المزيد هنا.

بنفيكا قريب من جواو ماريو

2021-07-08T07:24:15Z

ذكرت "سكاي" أن الاتفاق قد تم بين إنتر وبنفيكا بخصوص انضمام البرتغالي جواو ماريو للأخير مقابل قرابة سبعة ملايين يورو.

وتبقى عقبة وحيدة في الصفقة هي شرط جزائي كان بعقد إعارة اللاعب لسبورتينج الموسم الماضي، والذي يمنع انضمامه لأي فريق بالبرتغال، ويحاول محامو إنتر حله.

تشيلسي يجهز عرضاً ضخماً لضم هالاند

2021-07-08T07:21:47Z

أوضح موقع "90 min" أن تشيلسي يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

النرويجي محط اهتمام من عديد الأندية ولكن التقرير يقول إن تشيلسي سيعرض 175 مليون يورو لإنهاء الصفقة هذا الصيف.

دورتموند وميلان يتابعان نجم لايبزيج

2021-07-08T07:20:27Z

أوضحت "بيلد" أن بوروسيا دورتموند عازم على التعاقد مع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب لايبزيج، هذا الميركاتو.

دورتموند ليس الوحيد المهتم، ولكن هناك أيضاً ميلان بحسب "كالتشيو ميركاتو" قد أبدى اهتماماً بضم متوسط الميدان.

ميلان يقترب من جيرو

2021-07-08T07:19:05Z

أوضحت "سكاي" أن المفاوضات بين ميلان وتشيلسي بخصوص أوليفييه جيرو تسير بشكل طيب.

وتعمل جميع الأطراف بالوقت الراهن من أجل إتمام التعاقد في الساعات المقبلة بصفة رسمية.

إنجز يريد فريق من القمة

2021-07-08T07:18:06Z

ذكرت "The Athletic" أن نجم ساوثامبتون داني إنجز رفض عرض فريق للتمديد بسبب رغبته في الرحيل.

اللاعب يملك عروضاً من توتنهام، أستون فيلا، ووست هام، ولكن يريد الانتقال لفريق بالمربع الذهبي بحسب التقرير.

ليفربول يتحرك نحو بيرج

2021-07-08T07:15:41Z

ذكرت "ليفربول إيكو" أن ثلاثة أسماء مطروحة حالياً للانضمام لصفوف ليفربول من البريمييرليج هذا الصيف لتعويض رحيل جورجينيو فاينالدوم.

الأسم الأول هو ساندر بيرج، لاعب شيفيلد يونايتد، وكذلك ماتيوس بيريرا الهابط كذلك مع وست بروميتش ألبيون، وهابط آخر هو فرانك أنجويسا من فولهام.