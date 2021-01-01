أخبار الانتقالات | تجديد سيميوني وفيراتي يعلن صفقة دوناوما

صفقة جديدة لمارسيليا
أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، عن صفقة جديدة بالفريق، بالتعاقد مع باو توريس حارس روما على سبيل الإعارة.
النادي الفرنسي يعتبر من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مؤخرًا مع ماتيو جيندوزي من آرسنال، ومن المقرر استعارته لويليام ساليبا من المدفعجية أيضًا.
تجديد سيميوني
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم، الخميس، عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.
أتلتيكو نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، ليقرر استمرار مدربه لفترة أطول حتى عام 2024 وفقًا للعقد الجديد.
فيراتي يعلن صفقة دوناروما
أعلن ماركو فيراتي لاعب وسط إيطاليا، عن انتقال جانلويجي دوناروما من ميلان إلى باريس سان جيرمان.
دوناروما عقده انتهى مع ميلان هذا الصيف، ويحق له الانتقال لأي فريق بالمجان، حيث تشير كل التكهنات إلى حسم باريس للصفقة.
فيراتي قال في المؤتمر الصحفي لنهائي يورو 2020:"دوناروما يستحق اللعب مع فريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا".
وأضاف:"أنا سعيد بوجود دوناروما كعضو جديد في باريس سان جيرمان وأؤمن أنه سيساعدنا كثيرًا".
ناتشو يجدد مع ريال مدريد
أعلن ريال مدريد رسمياً تمديد عقد مدافعه ناتشو حتى 2023.
اللاعب انتهى عقده بحلول نهاية يونيو الماضي، ولكن المفاوضات بين الطرفين كُللت بالنجاح.
الشغب يفسد احتفالات إنجلترا بالنهائي
Crowds of overjoyed football fans flooded the streets of London following victory over Denmark in the Euro 2020 semifinal, prompting the deployment of riot police. Several fans were detained.— RT (@RT_com) July 8, 2021
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فان خال يقترب من تدريب هولندا
صحيفة "AD" الهولندية أوضحت أن لويس فان خال يقترب من تدريب المنتخب البرتقالي.
هولندا أقالت فرانك دي بور عقب خروج الفريق من الدور الثاني ليورو 2020.
صفقة تبادلية بين نابولي وأتلتيكو
"موندو" قالت إن هناك فكرة تبادلية تجمع بين نابولي وأتلتيكو مدريد تخص لاعبين دوليين في إسبانيا.
الصفقة ستكون رحيل فابيان رويز لبطل الليجا، مقابل انتقال ماركوس يورينتي إلى الفريق الإيطالي، بحسب التقرير.
باريس يضغط من أجل بوجبا
بنفيكا قريب من جواو ماريو
ذكرت "سكاي" أن الاتفاق قد تم بين إنتر وبنفيكا بخصوص انضمام البرتغالي جواو ماريو للأخير مقابل قرابة سبعة ملايين يورو.
وتبقى عقبة وحيدة في الصفقة هي شرط جزائي كان بعقد إعارة اللاعب لسبورتينج الموسم الماضي، والذي يمنع انضمامه لأي فريق بالبرتغال، ويحاول محامو إنتر حله.
تشيلسي يجهز عرضاً ضخماً لضم هالاند
أوضح موقع "90 min" أن تشيلسي يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند هذا الصيف.
النرويجي محط اهتمام من عديد الأندية ولكن التقرير يقول إن تشيلسي سيعرض 175 مليون يورو لإنهاء الصفقة هذا الصيف.
دورتموند وميلان يتابعان نجم لايبزيج
أوضحت "بيلد" أن بوروسيا دورتموند عازم على التعاقد مع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب لايبزيج، هذا الميركاتو.
دورتموند ليس الوحيد المهتم، ولكن هناك أيضاً ميلان بحسب "كالتشيو ميركاتو" قد أبدى اهتماماً بضم متوسط الميدان.
ميلان يقترب من جيرو
أوضحت "سكاي" أن المفاوضات بين ميلان وتشيلسي بخصوص أوليفييه جيرو تسير بشكل طيب.
وتعمل جميع الأطراف بالوقت الراهن من أجل إتمام التعاقد في الساعات المقبلة بصفة رسمية.
إنجز يريد فريق من القمة
ذكرت "The Athletic" أن نجم ساوثامبتون داني إنجز رفض عرض فريق للتمديد بسبب رغبته في الرحيل.
اللاعب يملك عروضاً من توتنهام، أستون فيلا، ووست هام، ولكن يريد الانتقال لفريق بالمربع الذهبي بحسب التقرير.
ليفربول يتحرك نحو بيرج
ذكرت "ليفربول إيكو" أن ثلاثة أسماء مطروحة حالياً للانضمام لصفوف ليفربول من البريمييرليج هذا الصيف لتعويض رحيل جورجينيو فاينالدوم.
الأسم الأول هو ساندر بيرج، لاعب شيفيلد يونايتد، وكذلك ماتيوس بيريرا الهابط كذلك مع وست بروميتش ألبيون، وهابط آخر هو فرانك أنجويسا من فولهام.