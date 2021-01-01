أخبار الانتقالات | تجديد رونالدو وإصرار راموس ونهاية عقد ميسي

تحدث أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الظهير المغربي أشرف حكيمي، عن حزنه بسبب رحيله الوشيك عن صفوف إنتر.

حكيمي قرر الرحيل عن النادي الإيطالي هذا الصيف، من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو.

كامانو قال في تصريحات صحفية:"لا يمكننا القول أن حكيمي أصبح لاعبًا في باريس سان جيرمانن ولكننا تحدثنا عن كل شيء".

وأضاف:"لو رحل حكيمي عن إنتر سيكون حزينًا بكل دائمًا، أولئك الذين غادروا إنتر دائمًا يشعرون بالحزن".