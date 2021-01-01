أخبار الانتقالات | تجديد رونالدو وإصرار راموس ونهاية عقد ميسي

نهاية عقد ميسي
الغموض يحيط بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، بسبب نهاية عقده اليوم الأربعاء، دون التوصل للتجديد حتى الآن.
عناد راموس
أزمة جديدة تواجه المدافع الإسباني سيرخير راموس، بسبب تعثر مفاوضات انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
صحيفة "ليكيب" أكدت أن باريس يريد التعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط، ولكن راموس يريد التوقيع لمدة عامين.
إصرار راموس على مدة العقد، كان السبب الرئيسي في رحيله عن ريال مدريد، ويبدو أن نفس الشيء يتكرر مع باريس.
بقاء لاوتارو
أكد أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بقاء اللاعب مع إنتر وسط تكهنات اهتمام بعض الأندية بضمه.
وقال كامانوا عن نجم إنتر:"مارتينيز سيبقى في النادي، هو الآن مع الأرجنتين للمشاركة في كوبا أمريكا، عقده ممتد لمدة عامين وسعيد جدًا في إنتر".
مورينيو يريد كافاني
يرغب جوزيه مورينيو مدرب روما الجديد، في التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.
اللاعب جدد عقده مع الشياطين الحمر لمدة موسم إضافي، بعد تسجيله 17 هدفًا في 39 مباراة، ولكن مورينيو لم يفقد الأمل في ضمه.
تقارير إيطالية أكدت أن البرتغالي يعتبر الأوروجوياني هدفه الأول، بسبب الرحيل المحتمل للبوسني إدين دجيكو.
حزن حكيمي
تحدث أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الظهير المغربي أشرف حكيمي، عن حزنه بسبب رحيله الوشيك عن صفوف إنتر.
حكيمي قرر الرحيل عن النادي الإيطالي هذا الصيف، من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو.
كامانو قال في تصريحات صحفية:"لا يمكننا القول أن حكيمي أصبح لاعبًا في باريس سان جيرمانن ولكننا تحدثنا عن كل شيء".
وأضاف:"لو رحل حكيمي عن إنتر سيكون حزينًا بكل دائمًا، أولئك الذين غادروا إنتر دائمًا يشعرون بالحزن".
بايرن يخسر هدفه
أصبح نادي لايبزيج الألماني، على أعتاب التعاقد مع أندريه سيلفا مهاجم نظيره آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف.
بايرن ميونخ أراد التعاقد مع اللاعب، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن لايبزيج خطف الصفقة مقابل 23 مليون يورو.
سيلفا كان نجمًا بارزًا بالدوري الألماني الموسم الماضي، حيث سجل 28 هدفًا في 32 مباراة محلية.
جاكا يجذب الأنظار
مستوى جرانيت جاكا مع آرسنال جعل جوزيه مورينيو مدرب روما يحاول ضمه هذا الصيف، ولكن الشكل الذي ظهر به اللاعب في اليورو، جعل المزيد من الأندية تريد ضمه.
صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الدولي السويسري، بعد تألقه مع بلاده وقيادته الفريق للتأهل إلى دور الثمانية من اليورو على حساب فرنسا.
ماسيميليانو أليجري يعتبر جاكا هو الخيار الأمثل، في حالة فشل التعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسوولو.
تجديد رونالدو
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن آخر التطورات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
وأشار إلى أن يوفنتوس ينتظر حاليًا من رونالدو ووكيل أعماله جورج مينديش، لإعلان القرار النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.
ويستمر صاحب الـ36 سنة بالارتباط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2022 براتب سنوي يصل إلى 31 مليون يورو.
راشفورد يعلن صفقة سانشو
التكهنات مستمرة حول مصير الجناح الإنجليزي جادون سانشو، وسط اهتمام شديد من مانشستر يونايتد بضمه.
ماركوس راشفورد جناح الشياطين الحمر، تحدث لأحد المشجعين عبر موقع "تويتر" مؤكدًا أن الصفقة اقتربت من الحدوث.
اللاعب تراجع بعد هذه التغريدة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان عبارة عن قرصنة لحسابه الشخصي على تويتر.
مانشستر يريد نجم ألمانيا
يتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمحاولة التعاقد مع ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
اللاعب صاحب الـ26 سنة ظهر بشكل مميز مع منتخب ألمانيا في يورو 2020، رغم خروج المانشافت أمام إنجلترا في دور الـ16.
صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت اهتمام أولي جونار سولشاير بضم لاعب الوسط الألماني الذي قرر تجميد مفاوضات تجديد عقده مع بايرن، والذي ينتهي في يونيو 2022.