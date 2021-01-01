أخبار الانتقالات | بيلوتي يقترب من آرسنال، وموهبة برشلونة ترحل

أوضحت "سكاي" أن فيليبي أندرسون، الجناح البرازيلي، قد يعود من جديد لصفوف لاتسيو.

اللاعب لم ينجح في التألق في إنجلترا بقميص وست هام الذي يلعب له منذ موسمين.