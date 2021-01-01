أخبار الانتقالات | بن وايت إلى آرسنال وليفربول يريد لوكاتيلي

بن وايت إلى آرسنال
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم، الجمعة، عن التعاقد مع بن وايت مدافع نظيره برايتون، في الصفقة الدفاعية الأغلى بتاريخ النادي.
الحساب الرسمي لآرسنال على موقع "تويتر" كشف عن وصول الدولي الإنجليزي للمدفعجية بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.
Sorry we're late...— Arsenal (@Arsenal) July 30, 2021
Traffic was a nightmare 😉 pic.twitter.com/sO1T9981Rw
التقارير الصحفية أشارت إلى أن النادي اللندني أنهى الصفقة مقابل 50 مليون جنيه استرليني، لتعويض رحيل دافيد لويز وإعارة ويليام ساليبا إلى مارسيليا.
بدء محادثات جريليش
دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في محادثات جدية مع نظيره أستون فيلا من أجل التعاقد مع لاعبه جاك جريليش.
أستون فيلا حريص على بقاء اللاعب وقام بالتقدم بعرض رسمي للتجديد له، لكن جريليش يريد اختبار نفسه ضمن أحد كبار الدوري الإنجليزي.
صحيفة "جارديان" البريطانية أكدت أن المبلغ المطلوب لبيع صاحب الـ25 سنة سيصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، وهي القيمة التي قد يحاول سيتي تخفيضها.
رحيل مهاجم برشلونة
أصبح نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من التخلص من مهاجمه مارتين برايثوايت بعد عرض نظيره وست هام لضمه.
المهاجم الدنماركي أصبح على أعتاب الانتقال إلى الهامرز، في صفقة تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.
صدمة مورينيو
صدمة قوية تلقاها جوزيه مورينيو مدرب روما الجديد، في محاولاته للتعاقد مع جرانيت جاكا لاعب وسط آرسنال هذا الصيف.
روما عرض 15 مليون يورو للتعاقد مع لاعب الوسط السويسري، بينما يطالب آرسنال بمبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو.
موقع "The Athletic" أكد أن آرسنال قرر إغلاق الباب أمام رحيل اللاعب، ليدخل في مفاوضات جدية من أجل تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2023.
سعر كوليبالي
حدد نادي نابولي الإيطالي، سعر 60 مليون يورو، من أجل التخلي عن مدافع الفريق المخضرم كاليدو كوليبالي.
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يريد ضم صاحب الـ30 سنة بعد رحيل رافاييل فاران وسيرخيو راموس.
موقف ريال مدريد لا يبدو واضحًا حتى الآن من هذا المبلغ، لكن من غير المتوقع دفعه وفقًا لما أكدته صحيفة "Repubblica " الإيطالية.
أنباء غير سعيدة لميلان
أنباء غير سعيدة لنادي ميلان الإيطالي، بدخول نظيره زينيت الروسي بقوة في سباق التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.
شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن زينيت يريد مهاجم جديد بعد اقتراب سردار أزمون من الانتقال إلى ليفركوزن، ليعتبر بيلوتي أحد أهم أهدافه.
تريبيير ينتظر يونايتد
كيران تريبيير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد ومنتخب إنجلترا، أبدى استعداده للانتظار من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد حتى نهاية السوق.
أتلتيكو يطلب 30 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي يرفض مانشستر دفعه في الوقت الحالي.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن اللاعب مستعد للانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو للانتقال إلى الشياطين الحمر.
لوكاتيلي يتمسك بيوفنتوس
جيوفاني كارنيفالي المدير التنفيذي لنادي ساسوولو، أكد أن ناديه سيدخل في مفاوضات جدية مع يوفنتوس من أجل مانويل لوكاتيلي خلال الساعات القادمة.
وقال في تصريحات صحفية إن آرسنال يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا، لكن الدولي الإيطالي يريد الانتقال ليوفنتوس فقط، مع دخول نادي إنجليزي آخر في الصورة خلال الأيام القليلة الماضية يقال أنه ليفربول وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".
إيفرتون يريد نجم هولندا
موقع "ليفربول إيكو" أشار إلى تمسك إيفرتون بالتعاقد مع دينزل دومفريس لاعب آيندهوفن الهولندي هذا الصيف.
المفاوضات تعثرت في الأيام الأخيرة، حيث بدأ التوفيز في البحث عن بدائل أخرى، لكن المدرب رافا بينيتيز يرفض الاستسلام.
تخفيض سعر أبراهام
صحيفة " ذا صن" البريطانية أكدت قيام تشيلسي بتخفيض سعر مهاجم الفريق تامي أبراهام من أجل التخلص منه.
آرسنال وأستون فيلا يريدان التعاقد معه، لذلك هذه الأنباء ستكون جيدة لكل منهما للحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي.
صفقة مكلفة
ليفربول بدأ يفقد الأمل في التعاقد مع فلوريان نيوهاوس لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وذلك بسبب سعر اللاعب المرتفع.
موقع "Sport1" الألماني أكد أن صاحب الـ24 سنة سيكلف الريدز 40 مليون يورو في حالة التعاقد معه وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي.