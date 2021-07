أخبار الانتقالات | بن وايت إلى آرسنال وليفربول يريد لوكاتيلي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم، الجمعة، عن التعاقد مع بن وايت مدافع نظيره برايتون، في الصفقة الدفاعية الأغلى بتاريخ النادي.

الحساب الرسمي لآرسنال على موقع "تويتر" كشف عن وصول الدولي الإنجليزي للمدفعجية بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

Sorry we're late...



Traffic was a nightmare 😉 pic.twitter.com/sO1T9981Rw