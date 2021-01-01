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أخبار الانتقالات | برشلونة يهدد ديمبيلي وعقد سانشو الضخم

أخبار الانتقالات اليوم 12 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Ousmane Dembele Barcelona 2020-21
Getty

ميلان يواصل البحث عن مهاجم

2021-06-12T07:37:42Z

ذكرت "لاجازيتا" أن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش التي قد تغيبه لمدة أطول عن المتوقع دفعت ميلان للبحث عن مهاجم جديد.

أوليفييه جيرو لن يكون الوحيد حال إتمام التعاقد معه بحسب الجريدة، ولكن قد يأتي معه أحد الثنائي سردار أزمون، لاعب زينيت، أو ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان.

عقد ضخم ينتظر سانشو

2021-06-12T07:36:22Z

أوضحت "ديلي ميل" أن راتب جادون سانشو في مانشستر قد يصل إلى قرابة 375 ألف جنيه استرليني بالأسبوع.

وحتى الآن لم يتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بخصوص اللاعب، والمفاوضات مستمرة بحسب مصادر جول.

نونو قريب من إيفرتون وليس بالاس

2021-06-12T07:35:10Z

قال دومينيك كينج من "ديلي ميل" إن إيفرتون الآن يقترب من التعاقد مع نونو سانتو مدرباً للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

البرتغالي كان على أعتاب كريستال بالاس ولكن مالك إيفرتون يريد تعيينه ودخل في مفاوضات مباشرة معه الأيام الماضية.

أتلتيكو يرفض نجم بورتو

2021-06-12T07:34:23Z

ذكرت "ريكورد" أن أتلتيكو رفض التعاقد مع لاعب بورتو السابق جيسوس كورونا.

الدولي المكسيكي عقده انتهى بحلول نهاية الموسم مع بورتو ويبحث عن فريق جديد.

نجم الزمالك يعرض نفسه على النصر

2021-06-12T07:33:49Z

التفاصيل هنا.

وكيل بيتي مارتينيز يوضح مصيره

2021-06-12T07:32:23Z

المزيد من هنا.

مبابي يوضح موقفه من باريس

2021-06-12T07:32:01Z

المزيد من هنا.

برشلونة يهدد ديمبيلي

2021-06-12T07:30:43Z

ذكرت "ESPN" أن برشلونة أخبر عثمان ديمبيلي أنه سيتم بيعه هذا الصيف إذا لم يجدد عقده مع الفريق.

الفرنسي الشاب عقده ممتد حتى 2022 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.