أخبار الانتقالات | برشلونة يهدد ديمبيلي وعقد سانشو الضخم

ميلان يواصل البحث عن مهاجم
ذكرت "لاجازيتا" أن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش التي قد تغيبه لمدة أطول عن المتوقع دفعت ميلان للبحث عن مهاجم جديد.
أوليفييه جيرو لن يكون الوحيد حال إتمام التعاقد معه بحسب الجريدة، ولكن قد يأتي معه أحد الثنائي سردار أزمون، لاعب زينيت، أو ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان.
عقد ضخم ينتظر سانشو
أوضحت "ديلي ميل" أن راتب جادون سانشو في مانشستر قد يصل إلى قرابة 375 ألف جنيه استرليني بالأسبوع.
وحتى الآن لم يتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بخصوص اللاعب، والمفاوضات مستمرة بحسب مصادر جول.
نونو قريب من إيفرتون وليس بالاس
قال دومينيك كينج من "ديلي ميل" إن إيفرتون الآن يقترب من التعاقد مع نونو سانتو مدرباً للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.
البرتغالي كان على أعتاب كريستال بالاس ولكن مالك إيفرتون يريد تعيينه ودخل في مفاوضات مباشرة معه الأيام الماضية.
أتلتيكو يرفض نجم بورتو
ذكرت "ريكورد" أن أتلتيكو رفض التعاقد مع لاعب بورتو السابق جيسوس كورونا.
الدولي المكسيكي عقده انتهى بحلول نهاية الموسم مع بورتو ويبحث عن فريق جديد.
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برشلونة يهدد ديمبيلي
ذكرت "ESPN" أن برشلونة أخبر عثمان ديمبيلي أنه سيتم بيعه هذا الصيف إذا لم يجدد عقده مع الفريق.
الفرنسي الشاب عقده ممتد حتى 2022 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.