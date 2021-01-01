أخبار الانتقالات | برشلونة يهدد ديمبيلي وعقد سانشو الضخم

ذكرت "ESPN" أن برشلونة أخبر عثمان ديمبيلي أنه سيتم بيعه هذا الصيف إذا لم يجدد عقده مع الفريق.

الفرنسي الشاب عقده ممتد حتى 2022 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.