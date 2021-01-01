أخبار الانتقالات | برشلونة ينقض على تشيلسي وظهور شنايدر جديد

ذكر بيير إيمريك أوباميانج، لاعب وقائد آرسنال، في تصريحات نقلتها "موندو" أنه سيختار الاعتزال على اللعب بقميص الغريم توتنهام.

وأكد الجابوني الولاء للمدفعجية، مؤكداً أنه لا يمكنه أبداً أن يرتدي قميص الجار بالمستقبل.