أخبار الانتقالات: برشلونة ينافس آرسنال لضم فقير وبايلي يضع شرطه لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد
دخلت إدارة مانشستر يونايتد، في محاولة ومفاوضات مع أتلتيكو مدريد لضم نجم الروخي بلانكوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 80 مليون يورو.
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الشياطين الحمر رصدت 80 مليون يورو، للتعاقد مع ماركوس يورينتي، مما جعل إدارة الفريق الإسباني تفكر في ترك اللاعب بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كان هدفه الأول في سوق الانتقالات هو تعزيز الجانب الدفاعي، ولكن طلب سولشاير مدرب الفريق من الإدارة تعزيز وسط الملعب أيضًا.
تشيلسي يدرس استعادة لوكاكو
تفكر إدارة تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع مهاجم الفريق السابق روميلو لوكاكو، من إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة واحدة.
وبحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن إدارة البلوز، قد تتعاقد مع المهاجم البلجيكي لقيادة هجوم تشيلسي، في حال فشلها في التعاقد مع هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.
ولعب لوكاكو من قبل في صفوف تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون ومنه إلى مانشستر يونايتد، ثم انتقل إلى إنتر مطلع الموسم الماضي.
بوروسيا دورتموند يحدد سعر هالاند
أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي بوروسيا دورتموند، قد حدد سعر مهاجمه إرلينج هالاند، لمن يرغب في التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة ESPN فإن الفريق الألماني، قد حدد مبلغ 180 مليون يورو، للفريق الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم النرويجي.
ويعد هالاند صاحب الـ 20 عامًا، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد، برشلونة، وتشيلسي.
برشلونة ينافس آرسنال على ضم نجم ريال بيتيس
كشفت تقارير صحفية، عن دخول برشلونة وآرسنال، سباق لضم نجم ريال بيتيس نبيل فقير، ولكن سيتعين عليهما دفع مبلغًا باهظًا للتعاقد معه.
وذكرت صحيفة Estadio Deportivo، أن فقير لديه شرط جزائي في عقده مع بيتيس يبلغ 90 مليون يورو، أكثر بـ 20 مليون يورو مما دفعه الفريق الإسباني في صيف 2019.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، تعاقد منذ فترة مع وكيل أعمال جديد مما يدل على نيته في الرحيل من الفريق الأندلسي.
بايلي يضع شرطه لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد
حدد إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، شرطه لتجديد تعاقده مع فريقه الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وبحسب شبكة ESPN فإن المدافع الإيفواري، صاحب الـ 26 عامًا، يريد التأكد من حصوله على وقت أكبر في الملعب خلال الفترة القادمة، لتوقيع عقدًا جديدًا مع الشياطين الحمر.
واشتكى بايلي، من قلة مشاركاته مع مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، إذ يعتمد أولي جونار سولشاير، على الثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف بشكل أساسي لقيادة الخط الخلفي للفريق.
ثلاثة أندية إسبانية وإيطالية تتابع لاكازيت
أوضحت تقارير صحفية، أن هناك ثلاثة أندية تتابع ألكساندر لاكازيت، مهاجم آرسنال خلال الفترة الحالية، وتأمل في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.
وبحسب شبكة ESPN فإن أندية، إشبيلية، أتلتيكو مدريد، وروما، مهتمون بضم المهاجم الفرنسي، بعد اقتراب دخوله العام الأخير في عقده مع الفريق اللندني.
ولم توضح التقارير حتى الآن إن كان آرسنال سيقدم عرضًا جديدًا لنجمه صاحب الـ 29 عامًا، وإن لم يجدد عقده سيكون المهاجم الفرنسي لديه القدرة على الدخول في مفاوضات مع أي فريق بالمجان بداية من يناير 2022.
يوفنتوس يتمنى حسم صفقة عوار
كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لم يفقد الأمل في التعاقد مع حسام عوار، لاعب ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن عوار سيكون من أولويات يوفنتوس في الصيف المقبل، خاصة مع توقع رحيل ثنائي وسط الفريق، أدريان رابيو، وآرون رامزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليون يريد 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، بينما يريد يوفنتوس إدراج ماتيا دي تشيليو، لاعب البيانكونيري المعار إلى ليون لتقليل سعر الصفقة.